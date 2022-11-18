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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Готовий дати свідчення: російський військовий із частини, що знаходилася в Бучі, виїхав в Іспанію

російський військовий нікіта чибрин
Микита Чібрін

27-річного Микиту Чібріна вивезли правозахисники російського проєкту Gulagu.net. Він попросив політичного притулку у Мадриді. В Україні чоловік воював 4 місяці.

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Правозахисники проєкту Gulagu.net 15 листопада вивезли до Іспанії 27-річного російського військового Микиту Чібріна, який у березні разом зі своєю частиною перебував у Бучі. Він готовий дати свідчення про воєнні злочини росіян. Про це повідомив засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін.

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Микита Чібрін

"В аеропорт Мадрида 15 хвилин тому прилетів тепер уже ексвійськовослужбовець в/ч 51460 Микита Чібрін. Це одна з найдовших евакуацій і місія здійсненна. 6 країн, низка перельотів, і нарешті хлопець на волі, на території демократії та прав людини", –– написав Осечкін.

Після повномасштабного вторгнення 64-а окрема гвардійська мотострілецька бригада ЗС РФ, в якій служив Чібрін, дислокувалася у Бучі Київської області. Після звільнення міста стало відомо про численні факти жорстокого поводження, сексуального насильства та вбивства мирних жителів з боку російських загарбників. За 18 днів в одному районі Бучі, де розташовувалася 64 бригада, вбили 12 українців, зокрема всіх мешканців шести будинків, де жили російські солдати.

Микита Чібрін військовий квиток Fullscreen
Військовий квиток Микити Чібріна

Як стверджує Осєчкін, військового родом із Якутська обманом привезли в Україну і він кілька місяців перебував у тиловій службі. Однак пізніше він зміг залишити розташування підрозділу. Після цього чоловік повернувся до Росії, звідти виїхав до Казахстану і тепер дістався Мадрида.

За словами Чібріна, він дезертував зі своєї бригади в Україні. Чоловік запевняє, що 16 червня сховався у вантажівці, яка вирушала до Росії за продуктами і так виїхала із зони бойових дій.

Попросив притулок в Іспанії

За даними Gulagu.net, Чібрін служив у підрозділі зв'язку і має важливу інформацію. Водночас він не хоче повертатися до Росії та готовий співпрацювати з міжнародним розслідуванням у Гаазі та ООН. В Іспанії він попросив політичного притулку.

Микита Чібрін іспанія Fullscreen
Окольними шляхами Микита Чібрін дістався Іспанії

Сам військовий розповів виданню The Guardian, що провів на війні в Україні чотири місяці. Він також стверджує, що жодного разу за цей період не стріляв зі зброї.

"Мені нема чого приховувати. Це злочинна війна, яку розпочала Росія. Я хочу зробити все можливе, щоб це припинилося", –– прокоментував Чібрін журналістам.

Нагадаємо, у серпні в Бучі поховали закатованих росіянами людей, яких не впізнали близькі. Серед убитих окупантами — жінка, яка згоріла живцем у власній машині на вулиці Яблонській.

Наприкінці березня Фокус розповідав, за яких умов жили люди у Бучі під час окупації Київської області. Там не було світла, води та мобільного зв'язку, а окупанти полювали за представниками місцевої влади.