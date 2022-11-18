Готовий дати свідчення: російський військовий із частини, що знаходилася в Бучі, виїхав в Іспанію

27-річного Микиту Чібріна вивезли правозахисники російського проєкту Gulagu.net. Він попросив політичного притулку у Мадриді. В Україні чоловік воював 4 місяці.

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Правозахисники проєкту Gulagu.net 15 листопада вивезли до Іспанії 27-річного російського військового Микиту Чібріна, який у березні разом зі своєю частиною перебував у Бучі. Він готовий дати свідчення про воєнні злочини росіян. Про це повідомив засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін.

[ + – ] Микита Чібрін

"В аеропорт Мадрида 15 хвилин тому прилетів тепер уже ексвійськовослужбовець в/ч 51460 Микита Чібрін. Це одна з найдовших евакуацій і місія здійсненна. 6 країн, низка перельотів, і нарешті хлопець на волі, на території демократії та прав людини", –– написав Осечкін.

Після повномасштабного вторгнення 64-а окрема гвардійська мотострілецька бригада ЗС РФ, в якій служив Чібрін, дислокувалася у Бучі Київської області. Після звільнення міста стало відомо про численні факти жорстокого поводження, сексуального насильства та вбивства мирних жителів з боку російських загарбників. За 18 днів в одному районі Бучі, де розташовувалася 64 бригада, вбили 12 українців, зокрема всіх мешканців шести будинків, де жили російські солдати.

[ + – ] Військовий квиток Микити Чібріна

Як стверджує Осєчкін, військового родом із Якутська обманом привезли в Україну і він кілька місяців перебував у тиловій службі. Однак пізніше він зміг залишити розташування підрозділу. Після цього чоловік повернувся до Росії, звідти виїхав до Казахстану і тепер дістався Мадрида.

За словами Чібріна, він дезертував зі своєї бригади в Україні. Чоловік запевняє, що 16 червня сховався у вантажівці, яка вирушала до Росії за продуктами і так виїхала із зони бойових дій.

Попросив притулок в Іспанії

За даними Gulagu.net, Чібрін служив у підрозділі зв'язку і має важливу інформацію. Водночас він не хоче повертатися до Росії та готовий співпрацювати з міжнародним розслідуванням у Гаазі та ООН. В Іспанії він попросив політичного притулку.

[ + – ] Окольними шляхами Микита Чібрін дістався Іспанії

Сам військовий розповів виданню The Guardian, що провів на війні в Україні чотири місяці. Він також стверджує, що жодного разу за цей період не стріляв зі зброї.

"Мені нема чого приховувати. Це злочинна війна, яку розпочала Росія. Я хочу зробити все можливе, щоб це припинилося", –– прокоментував Чібрін журналістам.

Нагадаємо, у серпні в Бучі поховали закатованих росіянами людей, яких не впізнали близькі. Серед убитих окупантами — жінка, яка згоріла живцем у власній машині на вулиці Яблонській.

Наприкінці березня Фокус розповідав, за яких умов жили люди у Бучі під час окупації Київської області. Там не було світла, води та мобільного зв'язку, а окупанти полювали за представниками місцевої влади.