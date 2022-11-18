Готов дать показания: российский военный из находившейся в Буче части выехал в Испанию

27-летнего Никиту Чибрина вывезли правозащитники российского проекта Gulagu.net. Он попросил политическое убежище в Мадриде. В Украине мужчина воевал 4 месяца.

Related video

Правозащитники проекта Gulagu.net 15 ноября вывезли в Испанию 27-летнего российского военного Никиту Чибрина, который в марте вместе со своей частью находился в Буче. Он готов дать показания о военных преступлениях россиян. Об этом сообщил основатель Gulagu.net Владимир Осечкин.

"В аэропорт Мадрида 15 минут назад прилетел теперь уже экс-военнослужащий в/ч 51460 Никита Чибрин. Это одна из самых долгих эвакуаций и миссия выполнима. 6 стран, ряд перелетов, и наконец парень на свободе, на территории демократии и прав человека", –– написал Осечкин.

После полномасштабного вторжения 64-ая отдельная гвардейская мотострелковая бригада ВС РФ, в которой служил Чибрин, дислоцировалась в Буче Киевской области. После освобождения города стало известно о многочисленных фактах жестокого обращения, сексуального насилия и убийств мирных жителей со стороны российских захватчиков. За 18 дней в одном районе Бучи, где располагалась 64-ая бригада, было убито 12 украинцев, в том числе все жители шести домов, где жили российские солдаты.

[ + – ] Военный билет Никиты Чибрина

Как утверждает Осечкин, военного родом из Якутска обманом привезли в Украину и он несколько месяцев находился в тыловой службе. Однако позже он смог покинуть расположение подразделения. После этого мужчина вернулся в Россию, оттуда выехал в Казахстан и теперь добрался до Мадрида.

По словам Чибрина, он дезертировал из своей бригады в Украине. Мужчина уверяет, что 16 июня спрятался в грузовике, который отправлялся в Россию за продуктами и так выехал из зоны боевых действий.

Попросил убежище в Испании

По данным Gulagu.net, Чибрин служил в подразделении связи и обладает важной информацией. При этом он не хочет возвращаться в Россию и готов сотрудничать с международным расследованием в Гааге и ООН. В Испании он попросил политическое убежище.

[ + – ] Окольными путями Никита Чибрин добрался до Испании

Сам военный рассказал изданию The Guardian, что провел на войне в Украине четыре месяца. Он также утверждает, что ни разу за этот период не стрелял из оружия.

"Мне нечего скрывать. Это преступная война, которую начала Россия. Я хочу сделать все возможное, чтобы это прекратилось", –– прокомментировал Чибрин журналистам.

Напомним, в августе в Буче похоронили замученных россиянами людей, которых не опознали близкие. Среди убитых оккупантами — женщина, которая сгорела заживо в собственной машине на улице Яблонской.

В конце марта Фокус рассказывал, в каких условиях жили люди в Буче во время оккупации Киевской области. Там не было света, воды и мобильной связи, а оккупанты охотились за представителями местных властей.