Беременную основательницу Theranos Элизабет Холмс приговорили к 135 месяцам тюрьмы

Отбывать наказание Холмс начнет с апреля следующего года.

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38-летняя основательница компании Theranos Элизабет Холмс проведет 11 лет и три месяца за решеткой. Такой вердикт по делу о мошенничестве и обмане инвесторов ее стартапа по анализу крови вынес суд Сан-Хосе, штат Калифорния, сообщает ВВС. Она должна явиться в тюрьму для отбытия срока 27 апреля 2023 года, а также выплатить инвесторам ущерб в размере $121 миллион.

Холмс была признана виновной еще в январе этого года после трехмесячного судебного разбирательства, однако окончательный приговор вынесен только сейчас. Вполне вероятно, что ее защита подаст апелляцию на решение суда.

Кто такая Элизабет Холмс?

Элизабет Холмс в свое время называли "Стивом Джобсом в юбке", и не только потому, что она копировала стиль основателя Apple, нося черную водолазку, но и за ее гениальность, которая, по итогу, оказалась мошенничеством чистой воды.

Девушка – дочь успешных предпринимателей из Вашингтона. Ее прадедушка основал популярный в США бренд дрожжей Fleischmann, а отец был вице-президентом американской энергетической компании Enron. По иронии судьбы, отец Холмс был осужден за мошенничество в 2001-м, а компания обанкротилась.

20 лет назад Элизабет стала студенткой Стэндфордского университета, куда отправилась изучать химическую инженерию. Способная и выдающаяся Холмс, подававшая большие надежды, через год бросила учебу, чтобы в 19 лет создать собственный стартап. Так в 2003 году появилась Theranos, частная корпорация в области технологий. Первоначально она рекламировалась как передовая технологическая компания, заявившая, что разработала аппарат "Эдисон", позволяющий обнаруживать рак, диабет и другие заболевания всего по капле крови по 240 показателям за очень короткий промежуток времени. Элизабет привлекла 400-миллионные инвестиции, и в 2015 году Theranos оценивался в $9 миллиардов, причем Холмс владела более чем 50% компании, став самой молодой миллиардершей в мире.

Однако потом оказалось, что разрекламированный товар неэффективен, и компанию захлестнули судебные иски от обманутых врачей и пациентов. Ее также обвинили в том, что она сильно преувеличивает эффективность фирмы перед ее финансовыми покровителями.

В конечном итоге присяжные признали ее виновной по четырем пунктам обвинения в мошенничестве с максимальным наказанием в виде 20 лет лишения свободы, одновременно опровергнув четыре другим обвинения, и не смогли вынести вердикт еще по трем.

"Я опустошена своими неудачами. Я чувствовала глубокую боль за то, через что прошли люди, потому что я подвела их. Я сожалею о своих неудачах каждой клеточкой своего тела", – раскаялась Холмс на суде перед пациентами и инвесторами.

Среди тех, кто понес убытки, инвестировав в Theranos, – знаменитый медиамагнат Руперт Мердок, и семья владельцев крупнейшей американской международной сети оптовой и розничной торговли Walmart.

Более 130 друзей, родственников и бывших сотрудников Theranos обратились к судье с просьбой о помиловании. Они настаивали на том, что Элизабет – молодая мама, родившая в июле прошлого года сына, и ожидает второго ребенка.

Муж Холмс, Билли Эванс, наследник Evans Hotel Group, заявил, что опасается за будущее, в котором его сын "растет в отношениях с матерью по другую сторону стекла и с вооруженными охранниками".

Напомним, судебный процесс над Элизабет Холмс начался в августе 2021 года. Она признала ошибки в работе Theranos, но утверждала, что никогда сознательно не обманывала пациентов или инвесторов. Холмс продолжала настаивать на том, что ее диагностическая аппаратура способна обнаружить сотни заболеваний. Хотя было доказано, что это не так.