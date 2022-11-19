Вагітну засновницю Theranos Елізабет Голмс засудили до 135 місяців в'язниці

Відбувати покарання Голмс розпочне із квітня наступного року.

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38-річна засновниця компанії Theranos Елізабет Голмс проведе 11 років і три місяці за ґратами. Такий вердикт у справі про шахрайство та обман інвесторів її стартапу з аналізу крові виніс суд Сан-Хосе, штат Каліфорнія, повідомляє ВВС. Вона має з'явитися до в'язниці для відбуття терміну 27 квітня 2023 року, а також виплатити інвесторам збитки у розмірі $121 мільйон.

Голмс визнана винною ще в січні цього року після тримісячного судового розгляду, проте остаточний вирок винесено лише зараз. Цілком імовірно, що її захист подасть апеляцію на рішення суду.

Хто така Елізабет Голмс?

Елізабет Голмс свого часу називали "Стівом Джобсом у спідниці", і не тільки тому, що вона копіювала стиль засновника Apple, носячи чорну водолазку, а й за її геніальність, яка, за підсумком, виявилася шахрайством чистої води.

Дівчина — дочка успішних підприємців із Вашингтона. Її прадід заснував популярний у США бренд дріжджів Fleischmann, а батько був віцепрезидентом американської енергетичної компанії Enron. За іронією долі, батька Голмс засудили за шахрайство 2001, а компанія збанкрутувала.

20 років тому Елізабет стала студенткою Стенфордського університету, куди вирушила вивчати хімічну інженерію. Здатна і видатна Голмс, яка подавала великі надії, через рік кинула навчання, щоб у 19 років створити власний стартап. Так, у 2003 році з'явилася Theranos, приватна корпорація в галузі технологій. Спочатку вона рекламувалася як передова технологічна компанія, яка заявила, що розробила апарат "Едісон", що дозволяє виявляти рак, діабет та інші захворювання всього за краплею крові за 240 показниками за дуже короткий проміжок часу. Елізабет залучила 400-мільйонні інвестиції, і у 2015 році Theranos оцінювався в $9 мільярдів, причому Голмс володіла понад 50% компанії, ставши наймолодшою мільярдеркою у світі.

Однак потім виявилося, що розрекламований товар є неефективним, і компанію захлеснули судові позови від ошуканих лікарів та пацієнтів. Її також звинуватили в тому, що вона перебільшує ефективність фірми перед її фінансовими покровителями.

Зрештою, присяжні визнали її винною за чотирма пунктами звинувачення в шахрайстві з максимальним покаранням у вигляді 20 років позбавлення волі, одночасно спростувавши чотири іншим звинувачення, і не змогли винести вердикт ще за трьома.

"Я спустошена своїми невдачами. Я відчувала глибокий біль за те, через що пройшли люди, тому що я підвела їх. Я жалію про свої невдачі кожною клітиною свого тіла", — покаялася Голмс на суді перед пацієнтами та інвесторами.

Серед тих, хто зазнав збитків, інвестувавши в Theranos — знаменитий медіамагнат Руперт Мердок, і родина власників найбільшої американської міжнародної мережі оптової та роздрібної торгівлі Walmart.

Понад 130 друзів, родичів та колишніх співробітників Theranos звернулися до судді з проханням про помилування. Вони наполягали на тому, що Елізабет — молода мама, яка народила в липні минулого року сина, і чекає на другу дитину.

Чоловік Голмс, Біллі Еванс, спадкоємець Evans Hotel Group, заявив, що побоюється за майбутнє, в якому його син "зростає у стосунках з матір'ю по інший бік скла та зі озброєними охоронцями".

Нагадаємо, судовий процес над Елізабет Голмс розпочався у серпні 2021 року. Вона визнала помилки у роботі Theranos, але стверджувала, що ніколи свідомо не обманювала пацієнтів чи інвесторів. Голмс продовжувала наполягати, що її діагностична апаратура здатна виявити сотні захворювань. Хоча було підтверджено, що це не так.