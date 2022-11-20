Облако пепла на 60 км. В России началось извержение сразу двух вулканов (фото, видео)

На Камчатке началось извержение самого высокого вулкана Евразии.

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В России началось извержение сразу двух крупных вулканов — Ключевская сопка и Шивелуч. Об этом сообщает ТАСС.

На Камчатке наблюдается извержение Ключевской сопки. Это самый высокий вулкан на материке. Кроме него проснулся еще и вулкан Шивелуч.

Как сообщают местные ученые, в настоящее время продолжается выбрасывание "раскаленных бомб".

"Облако пепла от вулкана Ключевский протянулось на 60 км в северном и северо-восточном направлении. Шлейф от Шивелуча простирается на 55 км также в северном и северо-восточном направлениях", — отмечает источник издания.

[ + – ] В России началось извержение сразу двух крупных вулканов — Ключевская сопка и Шивелуч [ + – ] В России началось извержение сразу двух крупных вулканов — Ключевская сопка и Шивелуч [ + – ] В России началось извержение сразу двух крупных вулканов — Ключевская сопка и Шивелуч

Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой 6 км над уровнем моря. Шлейф от извержения рассеялся на запад и в сторону Тихого океана.

Отметим, что этим двум вулканам присвоен оранжевый код авиационной опасности.

А вулкан Шивелуч – самый северный из действующих вулканов российской Камчатки. Одним из самых больших считается его извержение 1964 года. Тогда столб пепла достиг высоты 15 километров, а обломки вулканической породы унесло на 20 километров.

[ + – ] Видео извержения вулкана на Камчатке

По словам российских ученых, извержение вулканов будет только усиливаться. Ожидается излияние лавы, а также образование грязевых потоков, которые пройдут по руслам рек в районе вулканов.

Фокус писал о том, может ли человек управлять извержением вулкана.

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