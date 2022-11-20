Хмара попелу на 60 км. У Росії почалося виверження одразу двох вулканів (фото, відео)

На Камчатці розпочалося виверження найвищого вулкану Євразії.

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У Росії почалося виверження відразу двох великих вулканів — Ключевська сопка та Шивелуч. Про це повідомляє ТАСС.

На Камчатці спостерігається виверження Ключевської сопки. Це найвищий вулкан на материку. Крім нього, прокинувся ще й вулкан Шивелуч.

Як повідомляють місцеві вчені, наразі триває викидання "розпечених бомб".

"Хмара попелу від вулкана Ключевський простяглася на 60 км у північному та північно-східному напрямку. Шлейф від Шивелуча простягається на 55 км також у північному та північно-східному напрямках", — зазначає джерело видання.

[ + – ] У Росії почалося виверження відразу двох великих вулканів — Ключевська сопка та Шивелуч [ + – ] У Росії почалося виверження відразу двох великих вулканів — Ключевська сопка та Шивелуч [ + – ] У Росії почалося виверження відразу двох великих вулканів — Ключевська сопка та Шивелуч

Вулкан Шивелуч викинув стовп попелу заввишки 6 км над рівнем моря. Шлейф від виверження розвіявся на захід та у бік Тихого океану.

Зазначимо, що цим двом вулканам надано помаранчевий код авіаційної небезпеки.

А вулкан Шивелуч – найпівнічніший з чинних вулканів російської Камчатки. Одним із найбільших вважається його виверження 1964 року. Тоді стовп попелу досяг висоти 15 кілометрів, а уламки вулканічної породи забрало на 20 кілометрів.

[ + – ] Відео виверження вулкана на Камчатці

За словами російських учених, виверження вулканів лише посилюватиметься. Очікується вилив лави, а також утворення грязьових потоків, що пройдуть руслами річок у районі вулканів.

Фокус писав про те, чи може людина керувати виверженням вулкана.

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