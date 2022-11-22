$60-70 за беррель: потолок цен на российскую нефть могут установить 23 ноября, — WSJ

По данным журналистов, спорным остается значение предельной цены. Польша настаивает, что цена должна быть на уровне 20 долларов за баррель.

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23 ноября США и союзники могут согласовать введение потолка цен на российскую нефть, а уже 5 декабря обсуждаемая предельная цена в 60 или 70 долларов за баррель может быть утверждена, передает The Wall Street Journal.

Сообщается, что установление потолка цен может последовать как очередная санкция за масштабное вторжение российских войск в Украину.

Послы 27 стран Евросоюза проведут встречу в среду, 23 ноября, и обсудят потолок цен. Для этого необходимо единогласное решение, и дипломаты предупреждают, что это может быть довольно сложно. Страны G7 намерены одобрить потолок цен синхронно с Евросоюзом. Цель такого плана состоит в том, чтобы ограничить доходы российских нефтяных экспортеров, а также избежать повышения цен.

В рамках санкций, страны G7, Евросоюза и Австралия вводят запрет на предоставление морских услуг для поставок российской нефти, если эта нефть не будет продаваться ниже установленного предела. Западные страны надеются воспользоваться своим контролем над большей частью мировых страховых и финансовых услуг, а также услуг доставки, чтобы таким образом навязать России условия продажи нефти.

Значение потолка цен остается спорным вопросом

Руководство Евросоюза уже высказалось в поддержку ограничительного механизма, но все остается ряд неразрешенных вопросов. Спорной остается значение предельной цены. Ряд стран, например, Польша и Литва, призывали к более жестким мерам. Польское руководство настаивало, что цена должна быть на уровне 20 долларов за баррель.

По словам Олега Устенко, советника президента Зеленского по экономическим вопросам, если установить предельное значение на уровне 60-65 долларов, это будет разумным с точки зрения наших союзников. Но, с точки зрения Украины, цена должна быть минимальной — на уровне себестоимости.

Напомним, что Китай приостановил покупку российской нефти и ждет лучшего предложения. КНР пока не закрывает сделки с РФ, ожидая решения относительно ценового потолка.

Ранее Фокус разбирался в том, как Россия теряет рынок сбыта в Европе, и кто еще с ней торгует. По данным Bloomberg, продолжающееся снижение поставок привело к сокращению нефтяных доходов РФ до предельно низкого уровня начиная с января.