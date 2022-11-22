$60-70 за барель: стелю цін на російську нафту можуть встановити 23 листопада, — WSJ

За даними журналістів, спірним залишається значення граничної ціни. Польща наполягає, що ціна має бути на рівні 20 доларів за барель.

Related video

23 листопада США та союзники можуть погодити введення стелі цін на російську нафту, а вже 5 грудня обговорювана гранична ціна у 60 або 70 доларів за барель може бути затверджена, передає The Wall Street Journal.

Повідомляється, що встановлення стелі цін може бути як чергова санкція за масштабне вторгнення російських військ в Україну.

Посли 27 країн Євросоюзу проведуть зустріч у середу, 23 листопада, та обговорять стелю цін. Для цього потрібне одностайне рішення, і дипломати попереджають, що це може бути досить складно. Країни G7 мають намір схвалити ціну синхронно з Євросоюзом. Ціль такого плану полягає в тому, щоб обмежити доходи російських нафтових експортерів, а також уникнути підвищення цін.

У межах санкцій, країни G7, Євросоюзу та Австралія вводять заборону на надання морських послуг для постачання російської нафти, якщо ця нафта не буде продаватися нижче за встановлену межу. Західні країни сподіваються скористатися своїм контролем над більшою частиною світових страхових та фінансових послуг, а також послуг доставки, щоб так нав'язати Росії умови продажу нафти.

Значення стелі цін залишається спірним питанням

Керівництво Євросоюзу вже висловилося на підтримку обмежувального механізму, але все залишається низка невирішених питань. Спірною залишається значення граничної ціни. Ряд країн, наприклад, Польща та Литва, закликали до жорсткіших заходів. Польське керівництво наполягало, що ціна має бути на рівні 20 доларів за барель.

За словами Олега Устенка, радника президента Зеленського з економічних питань, якщо встановити граничне значення на рівні 60-65 доларів, це буде розумним з погляду наших союзників. Але, з погляду України, ціна має бути мінімальною — на рівні собівартості.

Нагадаємо, що Китай призупинив купівлю російської нафти і чекає на кращу пропозицію. КНР поки не закриває угоди з РФ, очікуючи на рішення щодо цінової стелі.

Раніше Фокус знався на тому, як Росія втрачає ринок збуту в Європі, і хто ще з нею торгує. За даними Bloomberg, зниження поставок, що продовжується, призвело до скорочення нафтових доходів РФ до гранично низького рівня починаючи з січня.