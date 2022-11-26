В Тверской области РФ заметили колонну военной техники с флагами Украины (видео)

Полицейские, которое сопровождали колонну, сообщили встревоженным горожанам, что "снимают кино".

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В России, в Тверской области местные жители заметили колонну военной техники с украинскими флагами. Колонна передвигалась в сопровождении полиции. Об этом сообщает Telegram-канал SOTA.

На видео слышно, как проезжающий мимо водитель сообщает, что видит и говорит: "Это, возможно, кому-то покажется провокацией, но у меня ощущение сюрреализма".

На видео, снятое встревоженным водителем попали два бронетранспортера и целая колонна грузовиков с закрытыми тентами. Неясно, есть ли в кузове люди.

[ + – ] В Твери заметили технику под украинскими флагами. Сообщили, что снимают фильм "Музыкант"

На технике развеваются украинские флажки, а кое-где украинский флаг нарисован прямо на броне.

Полицейские пояснили прохожим, что вся эта техника задействована в съемках какого-то неназванного фильма.

Позже в официальных пабликах появилась информация, что это снимают фильм под названием "Музыкант".

"В Центральном районе Твери проходят съемки художественного фильма с использованием специальной техники. В связи с этим ограничено движение транспорта по отдельным улицам", — сказано в пабликах. Также там сообщается, что съемки будут продолжаться 4 и 5 декабря.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Фильм финансируется из госбюджета. Субсидию утвердил экспертный совет по игровому кино Минкультуры России. Режиссер картины — Давид Дадунашвили, съемками занимается компания-производитель ООО "А П Интертеймент".

Новый фильм "повествует о европейском музыканте, который оказывается на Украине во время проведения "спецоперации Вооруженных Сил Российской Федерации" и становится свидетелем преступлений Киевского режима против своего народа". Также в городе набирают массовку, которая будет изображать военных.

Ранее неизвестный в Москве написал на кремлевской стене "Нет войне". Надпись быстро стерли, а стену теперь охраняет несколько десятков полицейских и сотрудников Федеральной службы охраны РФ.