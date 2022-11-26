Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мир

В Тверской области РФ заметили колонну военной техники с флагами Украины (видео)

украинская техника, украинский флаг, фильм музыкант, россия, тверь
Фото: Соцсети | Военная техника под украинским флагами в Твери

Полицейские, которое сопровождали колонну, сообщили встревоженным горожанам, что "снимают кино".

Related video

В России, в Тверской области местные жители заметили колонну военной техники с украинскими флагами. Колонна передвигалась в сопровождении полиции. Об этом сообщает Telegram-канал SOTA.

На видео слышно, как проезжающий мимо водитель сообщает, что видит и говорит: "Это, возможно, кому-то покажется провокацией, но у меня ощущение сюрреализма".

На видео, снятое встревоженным водителем попали два бронетранспортера и целая колонна грузовиков с закрытыми тентами. Неясно, есть ли в кузове люди.

В Твери заметили технику под украинскими флагами. Сообщили, что снимают фильм "Музыкант"

На технике развеваются украинские флажки, а кое-где украинский флаг нарисован прямо на броне.

Полицейские пояснили прохожим, что вся эта техника задействована в съемках какого-то неназванного фильма.

Позже в официальных пабликах появилась информация, что это снимают фильм под названием "Музыкант".

"В Центральном районе Твери проходят съемки художественного фильма с использованием специальной техники. В связи с этим ограничено движение транспорта по отдельным улицам", — сказано в пабликах. Также там сообщается, что съемки будут продолжаться 4 и 5 декабря.

украинская техника, украинский флаг, фильм музыкант, россия, тверь Fullscreen
Фото: Соцсети
украинская техника, украинский флаг, фильм музыкант, россия, тверь Fullscreen
Фото: Соцсети
украинская техника, украинский флаг, фильм музыкант, россия, тверь Fullscreen
Фото: Соцсети
украинская техника, украинский флаг, фильм музыкант, россия, тверь Fullscreen
Фото: Соцсети
украинская техника, украинский флаг, фильм музыкант, россия, тверь
украинская техника, украинский флаг, фильм музыкант, россия, тверь
украинская техника, украинский флаг, фильм музыкант, россия, тверь
украинская техника, украинский флаг, фильм музыкант, россия, тверь

Фильм финансируется из госбюджета. Субсидию утвердил экспертный совет по игровому кино Минкультуры России. Режиссер картины — Давид Дадунашвили, съемками занимается компания-производитель ООО "А П Интертеймент".

Новый фильм "повествует о европейском музыканте, который оказывается на Украине во время проведения "спецоперации Вооруженных Сил Российской Федерации" и становится свидетелем преступлений Киевского режима против своего народа". Также в городе набирают массовку, которая будет изображать военных.

Ранее неизвестный в Москве написал на кремлевской стене "Нет войне". Надпись быстро стерли, а стену теперь охраняет несколько десятков полицейских и сотрудников Федеральной службы охраны РФ.