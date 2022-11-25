На одной из стен Кремля неизвестные оставили антивоенную надпись — СМИ (фото)
Граффити несколько дней назад оперативно убрали и теперь возле кремлевских стен поставили трех вооруженных силовиков.
В Москве неизвестный написал на кремлевской стене лозунг "Нет войне". Теперь кусок стены охраняют вооруженные силовики, сообщает Телеграм-канал "Baza".
Сообщается, что надпись стерли, а стену теперь охраняет десять полицейских и сотрудников ФСО.
По данным "Базы", возле места "инцидента" теперь круглосуточно дежурят дополнительно три вооруженных автоматами и пистолетами полицейских патруля — по одному на каждую ранее "незащищенную" стену, и еще несколько сотрудников ФСО.
На фотографиях, которые опубликовал Телеграм-канал, видно силуэты силовиков на фоне кремлевских стен. Судя по затрудненному движению на дорогах и скудному освещению, их сфотографировали на посту поздним вечером.
Напомним, ранее россиянина отправили на лечение в психбольницу из-за граффити "Путин — вор!". Суд в российском городе Ростов-на-Дону приговорил местного жителя Михаила Селицкого к полутора годам ограничения свободы и принудительному амбулаторному лечению в психиатрической больнице из-за надписи с антиправительственным текстом.
Фокус также писал, что в Забайкалье название поселка заменили на "Путин вор". В поселке Агинское Забайкальского края РФ на сопке, где камнями выложено официальное название населенного пункта, в ночь на 1 июня появилась новая надпись: "Путин вор".