На одній з стін Кремля невідомі залишили антивоєнний напис — ЗМІ (фото)

Графіті кілька днів тому оперативно ліквідували, і тепер біля кремлівських стін поставили трьох озброєних силовиків.

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У Москві невідомий написав на кремлівській стіні гасло "Нет войне". Наразі шматок стіни охороняють озброєні силовики, повідомляє Телеграм-канал "Baza".

Повідомляється, що напис стерли, а стіну тепер охороняє десять представників поліції та співробітників ФСО.

За даними "Бази", біля місця "інциденту" тепер цілодобово чергують додатково три озброєні автоматами та пістолетами патрулі поліції — по одному на кожну раніше "незахищену" стіну, і ще кілька співробітників ФСО.

На фотографіях, що їх опублікував Телеграм-канал, видно силуети силовиків на тлі кремлівських стін. Судячи з ускладненого руху на дорогах і мізерного освітлення, їх сфотографували на посту пізно ввечері.

[ + – ] Силуети силовиків на тлі кремлівських стін Фото: Baza [ + – ] Силовики охороняють стіну, де раніше був антивоєнний напис Фото: Baza

Нагадаємо, раніше росіянина відправили на лікування до психіатричної лікарні через графіті "Путін — злодій!". Суд у російському місті Ростов-на-Дону засудив місцевого жителя Михайла Селицького до півтора року обмеження волі та примусового амбулаторного лікування у психіатричній лікарні через напис з антиурядовим текстом.

Фокус також писав, що у Забайкаллі назву селища замінили на "Путін злодій". У селищі Агінське Забайкальського краю РФ на сопці, де камінням викладено офіційну назву населеного пункту, у ніч на 1 червня з'явився новий напис: "Путин вор".