У Тверській області РФ помітили колону військової техніки з прапорами України (відео)

Поліцейські, які супроводжували колону, повідомили стривоженим містянам, що "знімають кіно".

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У Росії, у Тверській області місцеві жителі помітили колону військової техніки з українськими прапорами. Колона пересувалася у супроводі поліції. Про це повідомляє Telegram-канал SOTA.

На відео чути, як водій, котрий проїжджає повз, повідомляє, що бачить і каже: "Це, можливо, комусь здасться провокацією, але в мене відчуття сюрреалізму".

На відео, зняте стривоженим водієм потрапили два бронетранспортери та ціла колона вантажівок із закритими тентами. Незрозуміло, чи є у кузові люди.

[ + – ] У Твері помітили техніку під прапорами України. Повідомили, що знімають фільм "Музикант"

На техніці майорять українські прапорці, а де-не-де український прапор намальований прямо на броні.

Поліцейські пояснили перехожим, що вся ця техніка задіяна у зйомках якогось неназваного фільму.

Пізніше в офіційних пабліках з'явилася інформація, що це знімають фільм "Музикант".

"У Центральному районі Твері відбуваються зйомки художнього фільму з використанням спеціальної техніки. У зв'язку з цим обмежено рух транспорту окремими вулицями", — сказано в пабліках. Також там повідомляється, що зйомки триватимуть 4 та 5 грудня.

Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi

Фільм фінансується із держбюджету. Субсидію затвердила експертна рада з ігрового кіно Мінкультури Росії. Режисер картини Давид Дадунашвілі, зйомками займається компанія-виробник ТОВ "А П Интертеймент".

Новий фільм "розповідає про європейського музиканта, який опиняється в Україні під час проведення "спецоперації Збройних Сил Російської Федерації" і стає свідком злочинів Київського режиму проти свого народу". Також у місті набирають масовку, яка зображатиме військових.

Раніше невідомий у Москві написав на кремлівській стіні "Нет войне". Напис швидко стерли, а стіну тепер охороняє кілька десятків поліцейських і співробітників Федеральної служби охорони РФ.