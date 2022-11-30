За "неприличные формы": в России смогут закрывать СМИ даже после устных обращений граждан

В числе "смертных грехов" российских и иностранных журналистов названы распространения фейков об армии РФ и призывы к несанкционированным митингам. Однако лишить лицензии иностранных СМИ можно лишь по согласованию с МИД РФ.

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Генеральная прокуратура РФ подготовила проект инструкции, который содержит требования, необходимые для лишения лицензии российских или иностранных СМИ и запрета их деятельности. Основанием для проверки деятельности СМИ могут быть письменные или даже устные обращения граждан, организаций или должностных лиц. Об этом сообщает российское агентство "РБК".

Запрет на деятельность того, или иного медийного ресурса может последовать за распространение недостоверной информации о российской армии, дискредитации Вооруженных сил РФ, призывы к несанкционированным митингам и т.д.

Согласно данным российского портала проектов нормативных правовых актов, СМИ могут лишиться лицензии за:

распространение ложной общественно значимой информации, которая может создать угрозу причинения вреда гражданам, имуществу, и нарушить общественный порядок или работу важных объектов;

распространение ложной информации о российской армии;

распространение ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и мерах по обеспечению безопасности и территорий;

распространение информации "в неприличной форме", оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность;

проявление явного неуважения к обществу, государству, официальным государственным символа России и ее госорганам;

призывы к организации несанкционированных митингов или участию в них;

Отмечается, что в случае выявления в ходе проверок неоднократных нарушений Генпрокуратура должна принять соответствующие меры. При этом приостановить деятельность иностранного СМИ и лишить его лицензии возможно лишь по согласованию с Министерством иностранных дел РФ.

В материале также указано, что законопроект, дающий такие полномочия Генпрокуратуре, был внесен в Госдуму РФ еще в апреле, а позже его подписал президент Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что после освобождения Херсона некоторые сотрудники западных СМИ без разрешения военного командования ВСУ поехали в деоккупированный город, после чего лишились своей аккредитации. По словам руководительницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталии Гуменюк, возможность работать потеряли съемочные группы Sky News и CNN.