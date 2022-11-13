Генштаб ВСУ лишил аккредитации журналистов, проникших в Херсон без разрешения: кто в списке

По информации руководительницы Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталии Гуменюк, пресскарты аннулировали журналистам Sky News и CNN.

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Сотрудники СМИ, которые без разрешения военного командования Вооруженных сил Украины поехали в деоккупированный Херсон, потеряли возможность работать в зоне боевых действий. Их разрешения на журналистскую деятельность профильное министерство аннулировало, говорится в официальном сообщении ведомства в Фейсбуке.

По информации Минобороны Украины, недавно некоторые представители СМИ, игнорируя существующие запреты и оговорки, без согласования с соответствующими командирами и службами связей с общественностью воинских частей осуществляли информационную деятельность в Херсоне еще до завершения стабилизационных мероприятий.

"Такие действия являются грубым нарушением требований приказа Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, а также соответствующих распоряжений военного командования", — говорится в официальном сообщении.

В Минобороны также сообщили, что ряду представителей СМИ, нарушивших правила работы в районе ведения боевых действий, отменено разрешение на работу, а их пресс-карты признаны недействительными.

Журналисты в деоккупированном Херсоне: почему представителей СМИ туда не пускают

По словам руководительницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталии Гуменюк, сейчас в деоккупированном городе для сотрудников СМИ много рисков и опасностей.

Одна из них — это заминированные квартиры.

"Все они откровенно заявляют, что едут не на один день, будут арендовать квартиры, будут оставаться и дальше. А там квартиры заминированы", — сказала Гуменюк.

Она также рассказала о ситуации, в которую попали журналисты Associated Press. Сотрудники СМИ поехали в еще оккупированную Александровку и попали под обстрел, потеряли машину и технику.

В результате агентство Associated Press поддержало лишение аккредитации своих сотрудников.

Кого из журналистов лишили аккредитации из-за поездки в Херсон

По словам Наталии Гуменюк, у нее есть информация о лишении аккредитации съемочных групп Sky News и CNN. Также есть информация об аннуляции пресс-карт сотрудникам одного из итальянских изданий.

Об украинских журналистах, работающих в Херсоне, несмотря на запрет Минобороны Украины, известно мало.

Пока можно точно утверждать лишь о том, что в деоккупированном Херсоне работал сотрудник медиа ҐРУНТ Иван Антипенко. СМИ разместило фото из освобожденного Херсона в своем Телеграм-канале.

"Наш журналист Иван Антипенко передает поздравления с места событий и празднует вместе со всеми", — сказано в подписи к фотографиям.

[ + – ] Медиа ҐРУНТ утверждают, что в Херсоне работал журналист Иван Антипенко Фото: Скриншот

Фото и видео из освобожденного Херсона в соцсетях публиковали также Тарас Ибрагимов ("Суспильне"), журналисты Associated Press и Леско Кромплиц (REUTERS).

Кроме того, фоторепортаж из освобожденного Херсона сделал корреспондент "Украинской правды" Дмитрий Ларин.

Напомним, ВСУ призвали уехавших из Херсона горожан пока не возвращаться домой из-за обстрелов. Оккупанты, сбежав на левый берег Днепра, обстреливают оттуда населенные пункты, разрушая инфраструктуру и коммуникации, которые вряд ли успеют восстановить до наступления морозов.

Ранее Главное управление разведки Минобороны официально подтвердило, что части ВСУ зашли в Херсон.