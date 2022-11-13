Генштаб ЗСУ позбавив акредитації журналістів, які проникли до Херсона без дозволу: хто у списку

За інформацією керівниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, прескарти анулювали журналістам Sky News та CNN.

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Співробітники ЗМІ, які без дозволу військового командування Збройних сил України поїхали до деокупованого Херсона, втратили можливість працювати у зоні бойових дій. Їхні дозволи на журналістську діяльність профільне міністерство анулювало, йдеться в офіційному повідомленні відомства у Фейсбуці.

За інформацією Міноборони України, нещодавно деякі представники ЗМІ, ігноруючи наявні заборони та застереження, без погодження з відповідними командирами та службами зв'язків із громадськістю військових частин здійснювали інформаційну діяльність у Херсоні ще до завершення стабілізаційних заходів.

"Такі дії є грубим порушенням вимог наказу Головнокомандувача Збройних Сил України, а також відповідних розпоряджень військового командування", — йдеться в офіційному повідомленні.

У Міноборони також повідомили, що низці представників ЗМІ, які порушили правила роботи в районі ведення бойових дій, скасовано дозвіл на роботу, а їхні прес-картки визнані недійсними.

Журналісти у деокупованому Херсоні: чому представників ЗМІ туди не пускають

За словами керівниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, зараз у деокупованому місті для співробітників ЗМІ багато ризиків та небезпек.

Одна з них — це заміновані квартири.

"Всі вони відверто заявляють, що їдуть не на один день, орендуватимуть квартири, залишатимуться й надалі. А там квартири заміновані", — сказала Гуменюк.

Вона також розповіла про ситуацію, яку потрапили журналісти Associated Press. Співробітники ЗМІ поїхали до ще окупованої Олександрівки та потрапили під обстріл, втратили машину та техніку.

В результаті агенція Associated Press підтримала позбавлення акредитації своїх співробітників.

Когось із журналістів позбавили акредитації через поїздку до Херсона

За словами Наталії Гуменюк, вона має інформацію про позбавлення акредитації знімальних груп Sky News і CNN. Також є інформація про ануляцію прескарток співробітникам одного з італійських видань.

Про українських журналістів, які працюють у Херсоні, незважаючи на заборону Міноборони України, відомо мало.

Поки що можна точно стверджувати лише про те, що в деокупованому Херсоні працював співробітник медіа ҐРУНТ Іван Антипенко. ЗМІ розмістило фото зі звільненого Херсона у своєму Телеграм-каналі.

"Наш журналіст Іван Антипенко передає привітання з місця подій та святкує разом з усіма", — сказано у підписі до фотографій.

[ + – ] Медіа ҐРУНТ стверджують, що у Херсоні працював журналіст Іван Антипенко Фото: Скриншот

Фото та відео зі звільненого Херсона в соцмережах публікували також Тарас Ібрагімов ("Суспільне"), журналісти Associated Press та Лєско Кромпліц (REUTERS).

Окрім того, фоторепортаж зі звільненого Херсона зробив кореспондент "Української правди" Дмитро Ларін.

Нагадаємо, ЗСУ закликали містян, які виїхали з Херсона, поки не повертатися додому через обстріл. Окупанти, втікши на лівий берег Дніпра, обстрілюють звідти населені пункти, руйнуючи інфраструктуру та комунікації, які навряд чи встигнуть відновити до морозів.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони офіційно підтвердило, що частини ЗСУ зайшли до Херсона.