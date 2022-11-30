За "непристойні форми": у Росії зможуть закривати ЗМІ навіть після усних звернень громадян

Серед "смертних гріхів" російських та іноземних журналістів названо поширення фейків про армію РФ та заклики до несанкціонованих мітингів. Однак позбавити ліцензії іноземних ЗМІ можна лише за погодженням з МЗС РФ.

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Генеральна прокуратура РФ підготувала проєкт інструкції, який містить вимоги, необхідні для позбавлення ліцензії російських чи іноземних ЗМІ та заборони їхньої діяльності. Підставою для перевірки діяльності ЗМІ можуть бути письмові чи навіть усні звернення громадян, організацій чи посадових осіб. Про це повідомляє російське агентство "РБК".

Заборона на діяльність того чи іншого медійного ресурсу може наслідувати поширення недостовірної інформації про російську армію, дискредитацію Збройних сил РФ, заклики до несанкціонованих мітингів тощо.

За даними російського порталу проєктів нормативних правових актів, ЗМІ можуть втратити ліцензію за:

поширення неправдивої суспільно значущої інформації, яка може створити загрозу заподіяння шкоди громадянам, майну та порушити громадський порядок або роботу важливих об'єктів;

поширення хибної інформації про російську армію;

поширення неправдивої інформації про обставини, що становлять загрозу життю і безпеці громадян, та заходи щодо гарантування безпеки та територій;

поширення інформації "в непристойній формі", що ображає людську гідність і суспільну моральність;

прояв очевидної неповаги до суспільства, держави, офіційного державного символу Росії та її держорганів;

заклики до організації несанкціонованих мітингів чи участі в них;

Зазначається, що в разі виявлення під час перевірок неодноразових порушень Генпрокуратура має вжити відповідних заходів. За таких умов призупинити діяльність іноземного ЗМІ та позбавити його ліцензії можна лише за погодженням із Міністерством закордонних справ РФ.

У матеріалі також зазначено, що законопроєкт, який дає такі повноваження Генпрокуратурі, був внесений до Держдуми РФ ще в квітні, а пізніше його підписав президент Володимир Путін.

Раніше повідомлялося, що після звільнення Херсона деякі співробітники західних ЗМІ без дозволу військового командування ЗСУ поїхали в деокуповане місто, після чого втратили свою акредитацію. За словами керівниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, можливість роботи втратили знімальні групи Sky News та CNN.