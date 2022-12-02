Сын Усамы бен Ладена рассказал, как тот учил его стрелять и тестировал химоружие на его питомцах

Омар бен Ладен стал художником и живет во Франции.

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Омар бен Ладен, сын печально известного Усамы бен Ладена, дал откровенное интервью о своем отце и своем детстве, которое он провел в Афганистане. Об этом пишет The Sun.

41-летний Омар бен Ладен, по его собственным словам, был "избранным сыном Усамы бен Ладена", его наследником.

Он сопровождал своего отца в его изгнании в Судан с 1991 по 1996 год, а затем в Афганистан. Омар тренировался в лагерях "Аль-Каиды", начиная с 14 лет, но в 2000 году он покинул "Аль-Каиду", так как не хотел, чтобы его связывали с убийством мирных жителей. Отец, по его словам, не возражал. Всего через пять месяцев пассажирские самолеты, захваченные террористами, протаранили башни-близнецы в Нью-Йорке, в результате чего погибло около трех тысяч человек.

Вспоминая свой последний разговор с отцом, Омар говорит, что они холодно попрощались, так как Усама был не рад его уходу. Больше они не увиделись. О ликвидации бен Ладена Омар узнал из новостей. 2 мая 2011 года он находился в Катаре.

[ + – ] Омар бен Ладен со своим отцом, Усамой бен Ладеном Фото: Скриншот

О смерти своего брата Халида он узнал из новостей. И опознал его тело по фото из Интернета. Омар признается, что хотел бы похоронить своих родных, но это оказалось невозможно. Напомним, тело Усамы бен Ладена, по официальной версии, было похоронено в море с борта авианосца "Карл Винсон" в течение 24 часов после его смерти.

Он надеялся, что ему станет легче после смерти Усамы, но Омар признается, что люди до сих пор его осуждают.

Хотя его детство не было безоблачным, не смотря на "избранность". Омар рассказывал, что отец мог избить его даже за "слишком широкую улыбку".

В новом интервью сын Усамы признался, что его с детства учили стрелять из автомата АК-47, а на его любимых собаках его отец испытывал новые виды химоружия.

"Я видел это своими глазами, они испытывали химоружие на моих собаках. Но сейчас я стараюсь забыть все плохое. И это нелегко", — рассказывает Омар, который считает себя еще одной жертвой своего отца.

Ему пришлось пройти терапию, чтобы справиться с депрессией и он начал рисовать. Его работы продаются по 8500 фунтов за штуку.

Самым популярным сюжетом являются горы Афганистана, где он провел детство.

[ + – ] Омар бен Ладен стал художником

"Я прожил в Афганистане пять лет, учился стрелять из автомата и водить танк. Мой отец никогда не просил меня присоединиться к "Аль-Каиде", но он сказал мне, что я был сыном, выбранным для продолжения его работы. Он был разочарован, когда я сказал, что не подхожу для такой жизни", — вспоминает Омар.

На вопрос, почему Усама бен Ладен выбрал именно его, он ответил: "Не знаю, может быть, потому, что я был умнее, чем остальные. Но именно поэтому я и жив сегодня".

Напомним, Омар – четвертый сын Усамы бен Ладена, родился в Саудовской Аравии от его первой жены Наджвы. Всего, по слухам, бен Ладен был женат трижды. Сколько всего у него было детей – неизвестно. По разным данным: от 20 до 26. Большинство из них, опять же, по слухам, проживают в Иране под защитой властей.

Омар с 67-летней Зайной, дизайнером интерьеров, проживает в Нормандии, Франция. Зайну он встретил в 2007 году у пирамид Гизы в Египте. Зайна родом из Британии, но когда два года назад Омар с женой прибыли на пароме в Портсмут, ему было отказано во въезде.

"Когда я ступил на английскую землю, нас сразу же отвели в комнату для допросов на много часов. Но они были очень добры и очень уважительны", — сейчас Омар подал заявление на получение британской визы.

А в данный момент он находится в Катаре и уже посетил матч ЧМ 2022 между сборными страны-хозяйки и Нидерландов, который назвал "потрясающим".

[ + – ] Омар бен Ладен с женой на ЧМ 2022 в Катаре Фото: Скриншот

По словам Омара, его отец тоже любил футбол, хоть и не подтверждает слухи о том, что бен Ладен был фанатом "Арсенала". "Я никогда не слышал, чтобы он говорил, что ему нравится та или иная команда", — уточняет мужчина.

На вопрос, помогает ли ему его печально известная фамилия продавать свои работы, Омар отвечает положительно. А на вопрос, любит ли он еще своего отца, он отвечает: "Семья всегда останется семьей, несмотря ни на что".

Напомним, еще один сын бен Ладена, Хамза, был ликвидирован в 2019 году. А сводный брат Усамы, Ибрагим, был вынужден продать свое шикарное имение в Бель-Эйр, в которое так и не смог вернуться после атак 11 сентября.