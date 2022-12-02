Син Усами бен Ладена розповів, як той учив його стріляти й тестував хімзброю на його вихованцях

Омар бен Ладен став художником і живе у Франції.

Related video

Омар бен Ладен, син сумнозвісного Усами бен Ладена, дав відверте інтерв'ю про свого батька та своє дитинство, яке він провів в Афганістані. Про це пише The Sun.

41-річний Омар бен Ладен, за його словами, був "обраним сином Усами бен Ладена", його спадкоємцем.

Він супроводжував свого батька в його вигнанні у Судан із 1991 по 1996 рік, а потім в Афганістан. Омар тренувався в таборах "Аль-Каїди", починаючи з 14 років, але у 2000 році він залишив "Аль-Каїду", оскільки не хотів, щоб його пов'язували зі вбивством мирних жителів. Батько, за його словами, не заперечував. Загалом через п'ять місяців пасажирські літаки, захоплені терористами, протаранили вежі-близнюки в Нью-Йорку, внаслідок чого загинули близько трьох тисяч людей.

Згадуючи свою останню розмову з батьком, Омар каже, що вони холодно попрощалися, бо Усама був не радий його відходу. Більше вони не побачилися. Про ліквідацію бен Ладена Омар дізнався з новин. 2 травня 2011 року він перебував у Катарі.

[ + – ] Омар бен Ладен зі своїм батьком, Усамою бен Ладеном Фото: Скриншот

Про смерть свого брата Халіда він дізнався з новин. І впізнав його тіло за фото з інтернету. Омар зізнається, що хотів би поховати своїх рідних, але це було неможливо. Нагадаємо, тіло Усами бен Ладена, за офіційною версією, було поховане в морі з борту авіаносця "Карл Вінсон" протягом 24 годин після його смерті.

Він сподівався, що йому полегшає після смерті Усами, але Омар зізнається, що люди досі його засуджують.

Його дитинство не було безхмарним, незважаючи на "обраність". Омар розповідав, що батько міг побити його навіть за "надто широку усмішку".

У новому інтерв'ю син Усами зізнався, що його з дитинства вчили стріляти з автомата АК-47, а на улюблених собаках його батько випробовував нові види хімзброї.

"Я бачив це на власні очі, вони випробовували хімзброю на моїх собаках. Але зараз я намагаюся забути все погане. І це нелегко", — розповідає Омар, який вважає себе ще однією жертвою свого батька.

Йому довелося пройти терапію, щоб упоратися з депресією, і він почав малювати. Його роботи продаються за 8500 фунтів за штуку.

Найпопулярнішим сюжетом є гори Афганістану, де він провів дитинство.

[ + – ] Омар бен Ладен став художником

"Я прожив в Афганістані п'ять років, навчався стріляти з автомата й водити танк. Мій батько ніколи не просив мене приєднатися до "Аль-Каїди", але він сказав мені, що я був сином, обраним для продовження його роботи. Він був розчарований, коли я сказав, що не підходжу до такого життя", — згадує Омар.

На запитання, чому Усама бен Ладен вибрав саме його, він відповів: "Не знаю, можливо, тому, що я був розумнішим, ніж решта. Але саме тому я й живий сьогодні".

Нагадаємо, Омар — четвертий син Усами бен Ладена, народився в Саудівській Аравії від його першої дружини Наджви. Усього, за чутками, бен Ладен був одружений тричі. Скільки всього мав дітей — невідомо. За різними даними, від 20 до 26. Більшість із них, знову ж таки, за чутками, проживають в Ірані під захистом влади.

Омар із 67-річною Зайною, дизайнеркою інтер'єрів, проживає в Нормандії, що у Франції. Зайну він зустрів у 2007 році біля пірамід Гізи в Єгипті. Зайна родом із Британії, але коли два роки тому Омар із дружиною прибули на поромі в Портсмута, йому відмовили у в'їзді.

"Коли я ступив на англійську землю, нас одразу ж відвели до кімнати для допитів на багато годин. Але вони були дуже добрі та дуже шанобливі", — зараз Омар подав заяву на отримання британської візи.

А зараз він перебуває в Катарі та вже відвідав матч ЧС 2022 між збірними країни-господарки та Нідерландів, який назвав "приголомшливим".

[ + – ] Омар бен Ладен із дружиною на ЧС 2022 у Катарі Фото: Скриншот

За словами Омара, його батько теж любив футбол, хоч і не підтверджує чутки про те, що бен Ладен був фанатом "Арсеналу". "Я ніколи не чув, щоб він казав, що йому подобається та чи інша команда", — уточнює чоловік.

На запитання, чи допомагає йому сумнозвісне прізвище продавати свої роботи, Омар відповідає позитивно. А на запитання, чи любить він свого батька, він відповідає: "Сім'я завжди залишиться сім'єю, незважаючи ні на що".

Нагадаємо, ще одного сина бен Ладена, Хамзу, ліквідували 2019 року. А зведений брат Усами, Ібрагім, був змушений продати свій шикарний маєток у Бель-Ейр, у який так і не зміг повернутися після атак 11 вересня.