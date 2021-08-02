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Брат Усами бен Ладена продає шикарний особняк у Лос-Анджелесі, який стояв занедбаним 20 років

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Будинок брата Усами бен Ладена, усама бен Ладен брат, сім'я Усами бен Ладена
Фото: Тапосирис Магна | Будинок Ібрагіма, брата Усами бен Ладена

Ібрагім бен Ладен так і не повернувся до свого маєтку в Бель-Ейр після терактів 11 вересня

Зведений брат найвідомішого терориста в світі Усами бен Ладена, засновника організації "Аль-Каїда", що взяла на себе відповідальність за теракти в США 11 вересня 20 років тому, виставив на продаж свій розкішний особняк у Бель-Ейр, Лос-Анджелес. Про це пише Vanity Fair.

Ібрагім бен Ладен, старший брат Усами, перебував за кордоном, коли в Нью-Йорку впали вежі-близнюки. Він один із 56 дітей будівельного магната з Саудівської Аравії Мохаммеда бен Авада бен Ладена, у якого було 22 дружини. Якщо бути точним, то Ібрагім син №15, а Усама — син №17.

Будинок брата Усами бен Ладена, усама бен Ладен брат, сім'я Усами бен Ладена
Будинок брата Усами бен Ладена серед дерев
Будинок брата Усами бен Ладена, усама бен Ладен брат, сім'я Усами бен Ладена
Будинок брата Усами бен Ладена

Ібрагім, на відміну від свого брата, засновника та першого лідера "Аль-Каїди", світська людина. Він придбав класичний особняк у стилі "старого Голлівуду", побудований у 1931 році, ще в 1983 році за 1,65 мільйонів доларів. Його сусідами були ізраїльський бізнесмен Бені Алаг і Джеффрі Каплан, виробник будинків на колесах. Розташовано маєток усього в декількох кварталах від знаменитого готелю Bel Air, такого вподобаного знаменитостями.

До Ібрагіма рожевим особняком володів постановник "Чарівника країни Оз" і "Співаючи під дощем" Артур Фрід і найвідоміший продюсер Джон Вульф, якого називали "король Голлівуду".

Сам Ібрагім мешкав у Бель-Ейр зі своєю дружиною Крістін Хартуніан Синай, світською левицею з Лос-Анджелеса, і дочкою Сибілою Хартуніан.

Будинок брата Усами бен Ладена, усама бен Ладен брат, сім'я Усами бен Ладена
Будинок брата Усами бен Ладена
Будинок брата Усами бен Ладена, усама бен Ладен брат, сім'я Усами бен Ладена

Будинок був повен прислуги: Ібрагім, що не обмежений у коштах, наймав на повну ставку садівника, помічника по будинку, шоферів і приватну охорону. Однак усе скінчилося після терактів 11 вересня 2001 року.

Ібрагім так і не повернувся в США, побоюючись переслідувань, він розлучився з дружиною та здавав свій шикарний особняк в оренду. З чуток, там знімалися порнофільми.

Але більшу частину часу маєток стояв закинутим. Зараз його виставили на продаж за 28 мільйонів доларів.

Будинок брата Усами бен Ладена, усама бен Ладен брат, сім'я Усами бен Ладена
Будинок брата Усами бен Ладена
Будинок брата Усами бен Ладена, усама бен Ладен брат, сім'я Усами бен Ладена

Покупець отримає два акри землі, прекрасний, хоч і запущений сад із фонтанами, і будинок з сімома спальнями, п'ятьма ванними кімнатами, спа та басейном.

Нагадаємо 2 травня 2011 року Усама бен Ладен був знищений американськими військовими у своєму будинку, в Абботтабаді, Пакистан. Операція, що одержала назву "Спис Нептуна", була здійснена за наказом президента Обами. Тіло покійного було перевезено до Афганістану для впізнання і після було поховано в морі.

На основі цих подій зняті були художні фільми "Мета номер один" і "Кодове ім'я Джеронімо".

А під час недавньої зустрічі Джо Байдена тп Володимира Путіна в Женеві, Швейцарія, на перших сторінках таблоїдів з'явилася ще одна родичка бен Ладена: його племінниця Нур. Вона випливла на середину Женевського озера з плакатом "Трамп переміг". Нур — дочка Єслама бен Ладена, старшого зведеного брата Усами бен Ладена та швейцарської письменниці Карен Дюфур. Також у неї є дві сестри: Вафах і Наджі. Нур живе в Швейцарії, але в душі вважає себе "американкою".