Брат Усами бен Ладена продає шикарний особняк у Лос-Анджелесі, який стояв занедбаним 20 років

Ібрагім бен Ладен так і не повернувся до свого маєтку в Бель-Ейр після терактів 11 вересня

Зведений брат найвідомішого терориста в світі Усами бен Ладена, засновника організації "Аль-Каїда", що взяла на себе відповідальність за теракти в США 11 вересня 20 років тому, виставив на продаж свій розкішний особняк у Бель-Ейр, Лос-Анджелес. Про це пише Vanity Fair.

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Ібрагім бен Ладен, старший брат Усами, перебував за кордоном, коли в Нью-Йорку впали вежі-близнюки. Він один із 56 дітей будівельного магната з Саудівської Аравії Мохаммеда бен Авада бен Ладена, у якого було 22 дружини. Якщо бути точним, то Ібрагім син №15, а Усама — син №17.

[ + – ] Будинок брата Усами бен Ладена серед дерев

[ + – ] Будинок брата Усами бен Ладена

Ібрагім, на відміну від свого брата, засновника та першого лідера "Аль-Каїди", світська людина. Він придбав класичний особняк у стилі "старого Голлівуду", побудований у 1931 році, ще в 1983 році за 1,65 мільйонів доларів. Його сусідами були ізраїльський бізнесмен Бені Алаг і Джеффрі Каплан, виробник будинків на колесах. Розташовано маєток усього в декількох кварталах від знаменитого готелю Bel Air, такого вподобаного знаменитостями.

До Ібрагіма рожевим особняком володів постановник "Чарівника країни Оз" і "Співаючи під дощем" Артур Фрід і найвідоміший продюсер Джон Вульф, якого називали "король Голлівуду".

Сам Ібрагім мешкав у Бель-Ейр зі своєю дружиною Крістін Хартуніан Синай, світською левицею з Лос-Анджелеса, і дочкою Сибілою Хартуніан.

[ + – ] Будинок брата Усами бен Ладена

Будинок був повен прислуги: Ібрагім, що не обмежений у коштах, наймав на повну ставку садівника, помічника по будинку, шоферів і приватну охорону. Однак усе скінчилося після терактів 11 вересня 2001 року.

Ібрагім так і не повернувся в США, побоюючись переслідувань, він розлучився з дружиною та здавав свій шикарний особняк в оренду. З чуток, там знімалися порнофільми.

Але більшу частину часу маєток стояв закинутим. Зараз його виставили на продаж за 28 мільйонів доларів.

[ + – ] Будинок брата Усами бен Ладена

Покупець отримає два акри землі, прекрасний, хоч і запущений сад із фонтанами, і будинок з сімома спальнями, п'ятьма ванними кімнатами, спа та басейном.

Нагадаємо 2 травня 2011 року Усама бен Ладен був знищений американськими військовими у своєму будинку, в Абботтабаді, Пакистан. Операція, що одержала назву "Спис Нептуна", була здійснена за наказом президента Обами. Тіло покійного було перевезено до Афганістану для впізнання і після було поховано в морі.

На основі цих подій зняті були художні фільми "Мета номер один" і "Кодове ім'я Джеронімо".

А під час недавньої зустрічі Джо Байдена тп Володимира Путіна в Женеві, Швейцарія, на перших сторінках таблоїдів з'явилася ще одна родичка бен Ладена: його племінниця Нур. Вона випливла на середину Женевського озера з плакатом "Трамп переміг". Нур — дочка Єслама бен Ладена, старшого зведеного брата Усами бен Ладена та швейцарської письменниці Карен Дюфур. Також у неї є дві сестри: Вафах і Наджі. Нур живе в Швейцарії, але в душі вважає себе "американкою".