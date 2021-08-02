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Брат Усамы бен Ладена продает шикарный особняк в Лос-Анджелесе, стоявший заброшенным 20 лет

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Дом брата Усамы бен Ладена, усама бен ладен брат, семья усамы бен ладена
Фото: New York Post | Дом Ибрагима, брата Усамы бен Ладена

Ибрагим бен Ладен так и не вернулся в свое имение в Бель-Эйр после терактов 11 сентября

Сводный брат самого известного террориста в мире Усамы бен Ладена, основателя организации "Аль-Каида", взявшей на себя ответственность за теракты в США 11 сентября 20 лет назад, выставил на продажу свой роскошный особняк в Бель-Эйр, Лос-Анджелес. Об этом пишет Vanity Fair.

Ибрагим бен Ладен, старший брат Усамы, находился за границей, когда в Нью-Йорке рухнули башни-близнецы. Он один из 56 детей строительного магната из Саудовской Аравии Мохаммеда бен Авада бен Ладена, у которого было 22 жены. Если быть точным, то Ибрагим сын №15, а Усама – сын №17.

Дом брата Усамы бен Ладена, усама бен ладен брат, семья усамы бен ладена
Дом брата Усамы бен Ладена среди деревьев
Дом брата Усамы бен Ладена, усама бен ладен брат, семья усамы бен ладена
Дом брата Усамы бен Ладена

Ибрагим, в отличие от своего брата, основателя и первого лидера "Аль-Каиды", светский человек. Он приобрел классический особняк в стиле "старого Голливуда", построенный в 1931 году, еще в 1983 году за 1,65 миллионов долларов. Его соседями были израильский бизнесмен Бени Алагем и Джеффри Каплан, производитель домов на колесах. Расположено имение всего в нескольких кварталах от знаменитого отеля Bel Air, столь любимого знаменитостями.

До Ибрагима розовым особняком владел постановщик фильмов "Волшебник страны Оз" и "Поющие под дождем" Артур Фрид и известнейший продюсер Джон Вульф, которого называли "король Голливуда".

Сам Ибрагим проживал в Бель-Эйр со своей женой, Хартуниан Синай, светской львицей из Лос-Анджелеса и дочерью Сибиллой Хартуиан.

Дом брата Усамы бен Ладена, усама бен ладен брат, семья усамы бен ладена
Дом брата Усамы бен Ладена
Дом брата Усамы бен Ладена, усама бен ладен брат, семья усамы бен ладена

Дом был полон прислуги: Ибрагим, не стесненный в средствах, нанимал на полную ставку садовника, помощника по дому, шоферов и частную охрану. Однако все кончилось после терактов 11 сентября в 2001 году.

Ибрагим так и не вернулся в США, опасаясь преследований, он развелся с женой и сдавал свой шикарный особняк в аренду. По слухам, там снимались порнофильмы.

Но большую часть времени имение стояло заброшенным. Сейчас его выставили на продажу за 28 миллионов долларов.

Дом брата Усамы бен Ладена, усама бен ладен брат, семья усамы бен ладена
Дом брата Усамы бен Ладена
Дом брата Усамы бен Ладена, усама бен ладен брат, семья усамы бен ладена

Покупатель получит два акра земли, прекрасный, хоть и запущенный сад с фонтанами, и дом с семью спальнями, пятью ванными комнатами, спа и бассейном.

Напомним, 2 мая 2011 года Усама бен Ладен был уничтожен американскими военными в своем доме, в Абботтабаде, Пакистан. Операция, получившая название "Копье Нептуна", была осуществлена по приказу президента Обамы. Тело покойного было перевезено в Афганистан для опознания и после захоронено в море.

На основе этих событий сняты были художественные фильмы "Цель номер один" и "Кодовое имя "Джеронимо".

А во время недавней встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве, Швейцария, на первых страницах таблоидов появилась еще одна родственница бен Ладена: его племянница Нур. Она выплыла на середину Женевского озера с плакатом "Трамп победил". Нур — дочь Йеслама бен Ладена, старшего сводного брата Усамы бен Ладена и швейцарской писательницы Карен Дюфур. Также у нее есть две сестры: Вафах и Наджия. Нур живет в Швейцарии, но в душе считает себя "американкой".