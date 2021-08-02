Брат Усамы бен Ладена продает шикарный особняк в Лос-Анджелесе, стоявший заброшенным 20 лет

Ибрагим бен Ладен так и не вернулся в свое имение в Бель-Эйр после терактов 11 сентября

Сводный брат самого известного террориста в мире Усамы бен Ладена, основателя организации "Аль-Каида", взявшей на себя ответственность за теракты в США 11 сентября 20 лет назад, выставил на продажу свой роскошный особняк в Бель-Эйр, Лос-Анджелес. Об этом пишет Vanity Fair.

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Ибрагим бен Ладен, старший брат Усамы, находился за границей, когда в Нью-Йорке рухнули башни-близнецы. Он один из 56 детей строительного магната из Саудовской Аравии Мохаммеда бен Авада бен Ладена, у которого было 22 жены. Если быть точным, то Ибрагим сын №15, а Усама – сын №17.

[ + – ] Дом брата Усамы бен Ладена среди деревьев

[ + – ] Дом брата Усамы бен Ладена

Ибрагим, в отличие от своего брата, основателя и первого лидера "Аль-Каиды", светский человек. Он приобрел классический особняк в стиле "старого Голливуда", построенный в 1931 году, еще в 1983 году за 1,65 миллионов долларов. Его соседями были израильский бизнесмен Бени Алагем и Джеффри Каплан, производитель домов на колесах. Расположено имение всего в нескольких кварталах от знаменитого отеля Bel Air, столь любимого знаменитостями.

До Ибрагима розовым особняком владел постановщик фильмов "Волшебник страны Оз" и "Поющие под дождем" Артур Фрид и известнейший продюсер Джон Вульф, которого называли "король Голливуда".

Сам Ибрагим проживал в Бель-Эйр со своей женой, Хартуниан Синай, светской львицей из Лос-Анджелеса и дочерью Сибиллой Хартуиан.

[ + – ] Дом брата Усамы бен Ладена

Дом был полон прислуги: Ибрагим, не стесненный в средствах, нанимал на полную ставку садовника, помощника по дому, шоферов и частную охрану. Однако все кончилось после терактов 11 сентября в 2001 году.

Ибрагим так и не вернулся в США, опасаясь преследований, он развелся с женой и сдавал свой шикарный особняк в аренду. По слухам, там снимались порнофильмы.

Но большую часть времени имение стояло заброшенным. Сейчас его выставили на продажу за 28 миллионов долларов.

[ + – ] Дом брата Усамы бен Ладена

Покупатель получит два акра земли, прекрасный, хоть и запущенный сад с фонтанами, и дом с семью спальнями, пятью ванными комнатами, спа и бассейном.

Напомним, 2 мая 2011 года Усама бен Ладен был уничтожен американскими военными в своем доме, в Абботтабаде, Пакистан. Операция, получившая название "Копье Нептуна", была осуществлена по приказу президента Обамы. Тело покойного было перевезено в Афганистан для опознания и после захоронено в море.

На основе этих событий сняты были художественные фильмы "Цель номер один" и "Кодовое имя "Джеронимо".

А во время недавней встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве, Швейцария, на первых страницах таблоидов появилась еще одна родственница бен Ладена: его племянница Нур. Она выплыла на середину Женевского озера с плакатом "Трамп победил". Нур — дочь Йеслама бен Ладена, старшего сводного брата Усамы бен Ладена и швейцарской писательницы Карен Дюфур. Также у нее есть две сестры: Вафах и Наджия. Нур живет в Швейцарии, но в душе считает себя "американкой".