Подозревают в отмывании денег: в Лондоне арестовали российского олигарха Фридмана, — СМИ

По информации журналистов, предпринимателя выпустили под залог. Впрочем, в компании Фридмана "Альфа-групп" отрицают, что задержанным является ее совладелец.

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В Лондоне арестован российский бизнесмен. Офицеры, расследующие возможную преступную деятельность олигархов, задержали 58-летнего мужчину в его многомилионном особняке, сообщает ВВС.

Его подозревают в отмывании денег, заговоре с целью обмана Министерства внутренних дел и заговоре с целью дачи ложных показаний. Имя задержанного не называется, но ряд российских и зарубежных СМИ предполагает, что речь идет о Михаиле Фридмане, однако официально эта информация не подтверждена. Ему тоже 58 лет, и он владеет элитной недвижимостью в Лондоне.

Вскоре после появления этой информации пресс-служба "Альфа-банка" опровергла арест Фридмана.

"Нам неизвестно, о ком идет речь в этой новости, Михаил Фридман находится у себя дома, не под арестом. Никакого отношения к этой истории он не имеет", – заявили в финучреждении.

[ + – ] "Альфа-банк" опроверг арест Михаила Фридмана

Кроме него арестованы еще два человека. Один – 35-летний мужчина был задержан по подозрению в отмывании денег. Он пытался уйти с сумкой, в которой были тысячи фунтов стерлингов наличными и противился приказу полицейского.

О третьем задержанном сказано, что ему 39 лет, и он – "бывший бойфренд нынешнего партнера бизнесмена". Мужчину арестовали в его доме в Пимлико в центре Лондона. Ему инкриминируют отмывание денег и сговор с целью мошенничества.

По информации Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), более полусотни офицеров его подразделения по борьбе с клептократией участвовали в операции на территории бизнесмена, где после обыска было изъято несколько цифровых устройств и значительная сумма наличных денег.

"Созданное в этом году подразделение добилось значительных успехов в расследовании потенциальной преступной деятельности олигархов. Мы продолжим использовать все доступные нам силы и тактику, чтобы устранить эту угрозу", – заявил гендиректор NCA Грэм Биггар.

На данный момент известно, что все трое задержанных отпущены под залог, сумма которого не разглашается.

NCA – гроза олигархов-коррупционеров

Это была последняя операция, проведенная в рамках усилий Агентства по пресечению деятельности коррумпированных международных бизнесменов и их пособников.

В NCA уточнили, что против связанных с российским президентом Владимиром Путиным элит и их пособников было совершено почти 100 "сбоев". Так называются меры по устранению или уменьшению преступной угрозы. К ним относятся ряд приказов о замораживании счетов (AFO) в отношении счетов, принадлежащих лицам, тесно связанным с россиянами, находящимися под санкциями. NCA также провели расследование и предприняли действия против значительного числа элит, которые напрямую влияют на Великобританию, а также нацелилась на менее традиционные пути, используемые для сокрытия перемещения значительных богатств, таких как продажа дорогостоящих активов через аукционные дома.

На международном уровне работа NCA помогла заморозить многочисленные объекты недвижимости, восемь яхт и четыре самолета, и она продолжает работать совместно с Управлением по осуществлению финансовых санкций, чтобы обеспечить замораживание других активов в Великобритании, а также с глобальными партнерами для борьбы с незаконным богатством, хранящимся за границей.

Кто такой Михаил Фридман?

Михаил Фридман – это российский предприниматель. Совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп". Один из богатейших предпринимателей РФ и жителей Великобритании. В феврале — апреле 2022 года оказался под персональными санкциями ЕС и других стран.

В сентябре СМИ написали, что Фридман предлагал перевести миллиард долларов своего личного состояния в украинский филиал "Альфа-банка", соучредителем которого он является. По словам людей, знакомых с этим вопросом, это предложение было направлено на то, чтобы убедить Великобританию снять с него санкции.

В 2019 году Фридман, состояние которого оценили в $15 млрд, стал самым богатым жителем Лондона по версии журнала Forbes.