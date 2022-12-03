Підозрюють у відмиванні грошей: у Лондоні заарештували російського олігарха Фрідмана, — ЗМІ

За інформацією журналістів, підприємця випустили під заставу. Втім, у компанії Фрідмана "Альфа-груп" заперечують, що затриманим є її співвласник.

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У Лондоні заарештовано російського бізнесмена. Офіцери, які розслідують можливу злочинну діяльність олігархів, затримали 58-річного чоловіка у його багатомільйонному особняку, повідомляє ВВС.

Його підозрюють у відмиванні грошей, змові з метою обману Міністерства внутрішніх справ та змові з метою надання неправдивих свідчень. Ім'я затриманого не називається, але низка російських та зарубіжних ЗМІ припускає, що йдеться про Михайла Фрідмана, проте офіційно ця інформація не підтверджена. Йому теж 58 років, і він має елітну нерухомість у Лондоні.

Незабаром після появи цієї інформації пресслужба Альфа-банку спростувала арешт Фрідмана.

"Нам невідомо, про кого йдеться у цій новині, Михайло Фрідман знаходиться у себе вдома, не під арештом. Жодного стосунку до цієї історії він не має", — заявили у фінустанові.

[ + – ] "Альфа-банк" спростував арешт Михайла Фрідмана

Крім нього заарештовано ще двох людей. Один — 35-річний чоловік був затриманий за підозрою у відмиванні грошей. Він намагався піти з сумкою, в якій були тисячі фунтів стерлінгів готівкою і чинив опір наказу поліцейського.

Про третього затриманого сказано, що йому 39 років, і він є "колишнім бойфрендом нинішнього партнера бізнесмена". Чоловіка заарештували у його будинку в Пімліко у центрі Лондона. Йому інкримінують відмивання грошей та змову з метою шахрайства.

За інформацією Національного агентства з боротьби зі злочинністю (NCA), понад пів сотні офіцерів його підрозділу боротьби з клептократією брали участь в операції на території бізнесмена, де після обшуку було вилучено кілька цифрових пристроїв та значну суму готівки.

"Створений цього року підрозділ досяг значних успіхів у розслідуванні потенційної злочинної діяльності олігархів. Ми продовжимо використовувати всі доступні нам сили та тактику, щоб усунути цю загрозу", — заявив гендиректор NCA Грем Біггар.

Наразі відомо, що всіх трьох затриманих відпущено під заставу, сума якої не розголошується.

NCA — гроза олігархів-корупціонерів

Це була остання операція, проведена в межах зусиль Агентства з припинення діяльності корумпованих міжнародних бізнесменів та їхніх спільників.

У NCA уточнили, що проти пов'язаних з російським президентом Володимиром Путіним еліт та їхніх спільників було скоєно майже 100 "збоїв". Так називаються заходи щодо усунення чи зменшення злочинної загрози. До них належать низка наказів про заморожування рахунків (AFO) щодо рахунків, що належать особам, які тісно пов'язані з росіянами, які перебувають під санкціями. NCA також провели розслідування та здійснили дії проти значної кількості еліт, які безпосередньо впливають на Велику Британію, а також націлилися на менш традиційні шляхи, які використовуються для приховування переміщення значних багатств, таких як продаж дорогих активів через аукціонні доми.

На міжнародному рівні робота NCA допомогла заморозити численні об'єкти нерухомості, вісім яхт та чотири літаки, і вона продовжує працювати спільно з Управлінням зі здійснення фінансових санкцій, щоб забезпечити заморожування інших активів у Великій Британії, а також з глобальними партнерами для боротьби з незаконним багатством, що зберігається за кордоном.

Хто такий Михайло Фрідман?

Михайло Фрідман — це російський підприємець. Співвласник та голова наглядової ради консорціуму "Альфа-Груп". Один із найбагатших підприємців РФ та мешканців Великобританії. У лютому — квітні 2022 року опинився під персональними санкціями ЄС та інших країн.

У вересні ЗМІ написали, що Фрідман пропонував перевести мільярд доларів свого особистого статку в українську філію "Альфа-банку", співзасновником якої він є. За словами людей, знайомих із цим питанням, ця пропозиція була спрямована на те, щоб переконати Велику Британію зняти з нього санкції.

У 2019 році Фрідман, статки якого оцінили в $15 млрд, став найбагатшим жителем Лондона за версією журналу Forbes.