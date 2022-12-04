Редкая фобия: 21-летняя израильтянка боится собственного пупка

Страхи преследовали девушку с детства, но с возрастом они переросли в настоящую фобию. Теперь женщина боится ходить на пляж или в бассейн, а когда принимает душ, то не дотрагивается до своего живота.

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В Израиле живет 21-летняя женщина, у которой диагностировали редчайшую фобию. Одайя Коэн с самого детства страдает омфалофобией — это боязнь собственного пупка, а в некоторых случаях, пупков других людей. Об этом сообщает израильский новостной веб-сайт Ynet.

Специалисты обнаружили у 21-летней Коэн фобию после того, как она решилась рассказать о своих страхах одной подруге, которая училась на медицинском факультете и писала дипломную работу по различным фобиям. Израильтянка поведала о том, что с детства испытывала смешанные чувства в отношении своего пупка. С возрастом это переросло в настоящую фобию — Одайя боится ходить на пляж или в бассейн, а когда принимает душ, то не дотрагивается до своего живота.

"Пупок вызывал у меня страх ровно столько, сколько я себя помню. И это страх, смешанный с отвращением. Примерно такой же, как некоторые испытывают к мышам или тараканам. Но только тараканов можно вывести, а пупок – нет", — призналась она.

[ + – ] 21-летняя израильтянка Одайя Коэн

О своих страхах женщина рассказывала в детстве своим родителям, но они не обращали на это внимания, однако чем старше становилась Одайя, тем редкая фобия все больше мешала ей в повседневной жизни. Даже когда она вышла замуж, ее страхи отразились на семейной жизни — когда муж хочет почесать себе живот, он выходит в другую комнату, так как Одайя не может спокойно смотреть, как кто-то прикасается к своему животу. Также супруг взял на себя ответственность купать недавно родившегося ребенка.

Одайя сначала думала, что у нее просто проявляется какая-то особенная странность, но после узнала в интернете о редком явлении — омфалофобия. Женщина обратилась к психологам, которые предложили ей пройти курс лечения, но он ей показался слишком долгим. Дело в том, что для преодоления фобии нужно много времени. От страхов можно избавиться либо путем регулярных медитаций, либо постепенным контактом с фактором, вызывающим страх. Поэтому Одайя решила жить как прежде, просто не обращать на свой пупок и пупок других людей чрезмерного внимания.

Ранее журналисты Daily Mail рассказали о том, как и почему возникли арахнофобия, акрофобия, энтомофобия и клаустрофобия. В материале приводились аргументы психологов, которые объяснили причины страхов перед пауками, змеями или закрытыми пространствами.

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