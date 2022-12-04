Дискредитация армии: в Казани оштрафована девушка с плакатом "Я люблю своего папу"

Решением суда россиянку оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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В Казани местную жительницу Светлану Потеряхину признали виновной в "дискредитации российской армии", девушка вышла с плакатом "Я люблю своего папу", пишет ОВД-Инфо.

Решением суда россиянку оштрафовали на 30 тысяч рублей. Отмечается, что на Потеряхину составили админпротокол, когда во время ее участия в акции протеста против мобилизации в России, которая проходила 24 сентября. Спустя три дня в стране объявили мобилизацию.

Девушку и других участниц протеста отвезли в отдел полиции, где задержанным угрожали расправой и оставили без еды и воды. Задержанные провели в отделе полиции двое суток.

"Были угрозы того, что, если мы не отдадим телефоны, нас зальют перцем, а в отделе пустят по кругу, по итогу телефоны забирали силой. При просьбе дать воды говорили: пейте из унитаза. Нам принесли передачку, ее не приняли, в результате этого одна из наших девочек упала в обморок от того, что не ела", — рассказала Потеряхина.

Сразу же после прошедшей акции протеста Потеряхину оштрафовали на 10 тыс. рублей за нарушения законодательства о митингах.

Как выяснилось позже девушка была оштрафована не за плакат об отце, а за плакат с надписью "Мир", который она также держала в руках во время акции протеста.

Напомним, Генштаб ВСУ недавно сообщал о том, что в России готовятся к новой волне мобилизации. Ожидается, что она будет проведена в 2023 году.

Пока на территории РФ проводятся подготовительные мероприятия для призыва новых граждан в ряды армии. Новая волна мобилизации ожидается в январе-феврале следующего года.