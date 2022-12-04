Дискредитація армії: у Казані оштрафували дівчину з плакатом "Я люблю свого тата"

Рішенням суду росіянку оштрафували на 30 тисяч рублів.

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У Казані місцеву мешканку Світлану Потеряхіну визнали винною в "дискредитації російської армії", дівчина вийшла з плакатом "Я люблю свого тата", пише ОВД-Інфо.

Рішенням суду росіянку оштрафували на 30 тисяч рублів. Зазначається, що на Потеряхіну склали адмінпротокол під час її участі в акції протесту проти мобілізації в Росії, яка проходила 24 вересня. Через три дні в країні оголосили мобілізацію.

Дівчину й інших учасниць протесту відвезли у відділок поліції, де затриманим погрожували розправою та залишили без їжі й води. Затримані провели у відділку поліції дві доби.

"Були погрози того, що якщо ми не віддамо телефони, нас заллють перцем, а у відділку пустять по колу, за підсумками телефони забирали силою. У разі прохання дати води говорили: пийте з унітазу. Нам принесли передачу, її не прийняли, в результаті цього одна з наших дівчаток зомліла від того, що не їла", — розповіла Потеряхіна.

Відразу після акції протесту Потеряхіну оштрафували на 10 тис. рублів за порушення законодавства про мітинги.

Як з'ясувалося пізніше, дівчина була оштрафована не за плакат про батька, а за плакат із написом "Мир", який вона також тримала в руках під час акції протесту.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ нещодавно повідомляв про те, що в Росії готуються до нової хвилі мобілізації. Очікується, що її проведуть у 2023 році.

Поки що на території РФ проводять підготовчі заходи для призову нових громадян до лав армії. Нова хвиля мобілізації очікується в січні-лютому наступного року.