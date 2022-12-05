Из-за пропажи угля на $12 млрд: в Монголии протестующие штурмуют Дворец правительства (видео)

В столице страны Улан-Баторе второй день подряд проходят массовые демонстрации. В государстве возбудили десять уголовных дел по факту разворовывания прибыли от экспортной продукции.

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В столице Монголии Улан-Баторе второй день подряд проходят массовые протесты, жители страны обвиняют чиновников в хищении экспортного угля. Об этом сообщает сайт BNE IntelliNews.

Как уточняется, протестующие в Монголии требуют назвать имена госслужащих, которых обвиняют в краже прибыли от экспорта угля в Китай. Люди требуют справедливого наказания для коррупционеров. Речь идет о пропаже угля на сумму $12,8 млрд за последние два года.

Информацию о том, что средства от продажи угля были разворованы накануне распространил премьер-министр страны.

Интернет-издание Baza информирует, что участники акции протеста уже добрались до Дворца правительства и пытаются его штурмовать, однако пока безуспешно.

Силовикам удалось отбить первый штурм здания. Тем не менее протестующие не расходятся и намерены повторить свою попытку.

В воскресенье, 4 декабря, протестующие перекрыли главный бульвар Улан-Батора –– проспект Мира.

Уже сегодня Кабмин страны провел пресс-конференцию, во время которой подтвердил, что чиновники причастны к разворовыванию угля.

По словам министра экономического развития Хурелбаатара Чимеда, к преступной схеме причастны государственная угольная компания Erdenes Tavan Tolgoi и государственная инвестиционная компания Erdenes Mongol. Министр утверждает, что пять бывших директоров Erdenes Tavan Tolgoi подозреваются в краже угля. В октября правительство также без всяких пояснений уволило генерального директора компании Ганхуяга Баттулгу, который управлял предприятием на протяжении последних четырех лет.

В настоящее время в рамках расследования возбуждено 10 уголовных дел.

Ранее журналист Ростислав Демчук в своей колонке рассказывал, как Китай использует Монголию для раздела РФ. Он считает, что насильственная мобилизация бурят, тувинцев, татар и эвенцев заставили официальный Улан-Батор заявить о своем нелояльном отношении к политике Москвы и обратиться к народам монгольского происхождения перебираться на территорию Монголии.