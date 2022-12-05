Через зникнення вугілля на $12 млрд: у Монголії протестувальники штурмують Палац уряду (відео)

У столиці країни Улан-Баторі другий день поспіль відбуваються масові демонстрації. У державі порушили десять кримінальних справ за фактом розкрадання прибутку від експортної продукції.

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У столиці Монголії Улан-Баторі другий день поспіль відбуваються масові протести, мешканці країни звинувачують чиновників у розкраданні експортного вугілля. Про це повідомляє сайт BNE IntelliNews.

Як уточнюється, протестувальники у Монголії вимагають назвати імена держслужбовців, яких звинувачують у крадіжці прибутку від експорту вугілля до Китаю. Люди вимагають справедливого покарання корупціонерам. Йдеться про зникнення вугілля на суму $12,8 млрд за останні два роки.

Інформацію про те, що кошти від продажу вугілля були розкрадені, напередодні поширив прем'єр-міністр країни.

Інтернет-видання Baza інформує, що учасники акції протесту вже дісталися Палацу уряду і намагаються його штурмувати, проте поки що безрезультатно.

Силовикам вдалося відбити перший штурм будівлі. Проте протестувальники не розходяться і мають намір повторити свою спробу.

У неділю, 4 грудня, протестувальники перекрили головний бульвар Улан-Батора — проспект Миру.

Вже сьогодні Кабмін країни провів пресконференцію, під час якої підтвердив, що чиновники причетні до розкрадання вугілля.

За словами міністра економічного розвитку Хурелбаатара Чімеда, до злочинної схеми причетні державна вугільна компанія Erdenes Tavan Tolgoi та державна інвестиційна компанія Erdenes Mongol. Міністр стверджує, що п'ять колишніх директорів Erdenes Tavan Tolgoi підозрюються у крадіжці вугілля. У жовтні уряд також без жодних пояснень звільнив генерального директора компанії Ганхуяга Баттулгу, який керував підприємством протягом останніх чотирьох років.

Наразі у межах розслідування порушено 10 кримінальних справ.

Раніше журналіст Ростислав Демчук у своїй колонці розповідав, як Китай використовує Монголію для поділу РФ. Він вважає, що насильницька мобілізація бурятів, тувинців, татар та евенців змусили офіційний Улан-Батор заявити про своє нелояльне ставлення до політики Москви та звернутися до народів монгольського походження перебиратися на територію Монголії.