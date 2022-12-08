В России арестовали топ-чиновника Минобороны, связанного с "Группой Вагнера"

Речь идет о высокопоставленном руководителе авиакомпании "223-й летный отряд", которая занимается чартерными перевозками наемников Евгения Пригожина.

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В Москве был задержан генеральный директор по наземному обслуживанию авиакомпании "223-й летный отряд" Министерства обороны России Евгений Бутусов. Об этом информирует пропагандистское издание РИА "Новости", ссылаясь на решение Преображенского районного суда Москвы.

Евгений Бутусов, которого СМИ связывают с "Группой Вагнера", обвиняется в получении взятки в размере 2 млн рублей.

Как отмечают пропагандисты, суд Москвы удовлетворил ходатайство прокуроров и отправил гендиректора по наземному обслуживанию авиакомпании "223-й летный отряд" под стражу до 5 февраля 2023 года включительно.

Евгений Бутусов был задержан 5 февраля правоохранителями, а его виновнсть, как утверждают росСМИ, "подтверждается результатами оперативно-розыскной деятельности, протоколом осмотра места происшествия, показаниями свидетеля, протоколом очной ставки". Показания в отношении топ-чиновника Минобороны РФ дал свидетель, с которым он лично знаком.

Издание "Радио Свобода" утверждает, что "223-й летный отряд" Министерства обороны связан с "Группой Вагнера". Борты авиакомпании неоднократно доставляли наемников Евгения Пригожина из России в Сирию, Ливию, ЦАР и Судан.

Телеканал "Настоящее время" установил, что "М Инвест", которая принадлежит руководителю "Группы Вагнера", регулярно заказывает у "223-го летного отряда" услуги по выполнению чартерных рейсов. Только в период с августа по декабрь 2018 авиакомпания осуществила семь денежных переводов Министерству обороны РФ на общую сумму более 50 млн рублей.

Отметим, что авиакомпания "223-й летный отряд" Минобороны РФ "прославилась" после авиакатастрофы самолета Ту-154, который упал возле Сочи в декабре 2016 года. Тогда на борту находились военнослужащие России и представители "Хора Александрова", которые летали в Сирию, чтобы поздравить авиагруппировку ВКС страны-агрессора с Новым годом. Именно авиакомпания "223-й летный отряд" осуществляла рейс самолета Ту-154.

Также сообщалось, что "Группа Вагнера" занялась вербовкой зэков в колониях на оккупированных территориях Украины.