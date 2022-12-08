У Росії заарештували топчиновника Міноборони, пов'язаного з "Групою Вагнера"

Йдеться про високопоставленого керівника авіакомпанії "223-й льотний загін", яка займається чартерними перевезеннями найманців Євгена Пригожина.

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У Москві було затримано генерального директора з наземного обслуговування авіакомпанії "223-й льотний загін" Міністерства оборони Росії Євгена Бутусова. Про це повідомляє пропагандистське видання РИА "Новости", посилаючись на рішення Преображенського районного суду Москви.

Євген Бутусов, якого ЗМІ пов'язують з "Групою Вагнера", звинувачується в отриманні хабара в розмірі 2 млн рублів.

Як зазначають пропагандисти, суд Москви задовольнив клопотання прокурорів і відправив гендиректора з наземного обслуговування авіакомпанії "223-й загін" під варту до 5 лютого 2023 року включно.

Євгена Бутусова було затримано 5 лютого правоохоронцями, а його вина, як стверджують росЗМІ, "підтверджується результатами оперативно-розшукової діяльності, протоколом огляду місця події, свідченнями свідка, протоколом очної ставки". Свідчення щодо топчиновника Міноборони РФ дав свідок, з яким він особисто знайомий.

Видання "Радіо Свобода" стверджує, що "223-й льотний загін" Міністерства оборони пов'язаний із "Групою Вагнера". Борти авіакомпанії неодноразово доставляли найманців Євгена Пригожина з Росії у Сирію, Лівію, ЦАР та Судан.

Телеканал "Сьогодні" встановив, що "М Інвест", що належить керівнику "Групи Вагнера", регулярно замовляє у "223-го льотного загону" послуги зі здійснення чартерних рейсів. Тільки в період із серпня по грудень 2018 року авіакомпанія здійснила сім грошових переказів Міністерству оборони РФ на загальну суму понад 50 млн рублів.

Зазначимо, що авіакомпанія "223-й льотний загін" Міноборони РФ "прославилася" після авіакатастрофи літака Ту-154, який упав біля Сочі у грудні 2016 року. Тоді на борту знаходилися військовослужбовці Росії та представники "Хору Александрова", які літали в Сирію, щоб привітати авіаугруповання ВКС країни-агресора з Новим роком. Саме авіакомпанія "223-й льотний загін" здійснювала рейс літака Ту-154.

Також повідомлялося, що "Група Вагнера" зайнялася вербуванням зеків у колоніях на окупованих територіях України.