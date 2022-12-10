Трансформаторы и генераторы: Азербайджан отправил гуманитарную помощь Украине (фото)

Всего в нашу страну отправятся четыре грузовика общим весом 52,2 тонны. Машины уже выехали с Гобуского энергетического узла, их провожали послы Украины и Азербайджана. А в МИД уточнили — в ближайшие дни будет отправлена вторая партия помощи.

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Азербайджан отправил Украине в качестве гуманитарной помощи электрооборудование для ремонта поврежденных российскими обстрелами электростанций: 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов. Об этом сообщают в МИД Азербайджана.

Оборудование, предоставленное компанией Azerenergy, было отправлено сегодня утром, 10 января на четырех грузовиках, его вес составляет 52,2 тонны. Общая стоимость помощи составила 1 миллион 422 тысячи манатов, это более 800 тысяч долларов.

Автоколонна выехала с Гобуского энергетического узла, провожали ее посол Украины в Азербайджане и представители ОАО "Азерэнержи".

[ + – ] Из Азербайджана в Украину отправили гуманитарную помощь Фото: МИД Азербайджана

В МИД заверили, что в ближайшие дни планируют отправить вторую партию гуманитарной помощи.

[ + – ] Электрообрудование, отправленное из Азербайджана в Украину Фото: МИД Азербайджана [ + – ] Электрообрудование, отправленное из Азербайджана в Украину Фото: МИД Азербайджана

Общая сумма гуманитарной помощи, предоставленной Азербайджаном пострадавшей от войны с РФ Украине уже составила более 30 миллионам манатов – это около 17,5 миллионов долларов США.

В течение последних шести месяцев различные азербайджанские организации оказывали гуманитарную помощь населению Украины. На медицинскую и социально-психологическую реабилитацию в Азербайджан привезли 90 украинских детей, пострадавших от войны и потерявших близких.

Была полностью восстановлена разрушенная в результате боевых действий школа №12 имени Зарифы Алиевой в городе Ирпень.

Напомним, из-за обстрелов ВС РФ была серьезно повреждена энергосистема Украины. Так, ДТЭК ввел стабилизирующие графики в ряже регионов, но из-за ночных обстрелов в Одессе отключили электроснабжение всем абонентам, кроме объектов критической инфраструктуры. Как передает пресс-служба "ДТЭК Одесские электросети", в результате обстрелов в Одесской области уничтожены несколько объектов энергетической инфраструктуры.