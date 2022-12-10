Трансформатори та генератори: Азербайджан надіслав гуманітарну допомогу Україні (фото)

Усього в нашу країну вирушать чотири вантажівки загальною вагою 52,2 тонни. Машини вже виїхали з Гобуського енергетичного вузла, їх проводили посли України й Азербайджану. А в МЗС уточнили — найближчими днями буде відправлено другу партію допомоги.

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Азербайджан відправив Україні як гуманітарну допомогу електрообладнання для ремонту пошкоджених російськими обстрілами електростанцій: 45 силових трансформаторів і 50 генераторів. Про це повідомляють в МЗС Азербайджану.

Обладнання, надане компанією Azerenergy, було відправлено сьогодні вранці, 10 січня на чотирьох вантажівках, його вага становить 52,2 тонни. Загальна вартість допомоги становила 1 мільйон 422 тисячі манатів, це понад 800 тисяч доларів.

Автоколона виїхала з Гобуського енергетичного вузла, проводили її посол України в Азербайджані та представники ВАТ "Азеренержі".

[ + – ] З Азербайджану в Україну надіслали гуманітарну допомогу Фото: МИД Азербайджана

В МЗС запевнили, що найближчими днями планують надіслати другу партію гуманітарної допомоги.

[ + – ] Електрообладнання, відправлене з Азербайджану в Україну Фото: МИД Азербайджана [ + – ] Електрообладнання, відправлене з Азербайджану в Україну Фото: МИД Азербайджана

Загальна сума гуманітарної допомоги, наданої Азербайджаном постраждалій від війни з РФ Україні, вже склала понад 30 мільйонів манатів — це майже 17,5 мільйонів доларів США.

Протягом останніх шести місяців різноманітні азербайджанські організації надавали гуманітарну допомогу населенню України. На медичну та соціально-психологічну реабілітацію до Азербайджану привезли 90 українських дітей, які постраждали від війни та втратили близьких.

Було повністю відновлено зруйновану внаслідок бойових дій школу №12 імені Зарифи Алієвої у місті Ірпінь.

Нагадаємо, через обстріл ЗС РФ було серйозно пошкоджено енергосистему України. Так, ДТЕК запровадив стабілізувальні графіки в низці регіонів, але через нічні обстріли в Одесі вимкнули електропостачання всім абонентам, крім об'єктів критичної інфраструктури. Як передає пресслужба "ДТЕК Одеські електромережі", внаслідок обстрілів в Одеській області знищено кілька об'єктів енергетичної інфраструктури.