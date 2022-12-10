Лауреатам Нобелевской премии мира вручили награды в Осло (видео)

Премию забрали Александра Матвийчук из украинского "Центра гражданских свобод", Ян Рачинский из российской группы "Мемориал" и супруга белорусского заключенного Алеся Беляцкого.

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Лауреатам Нобелевской премии мира вручили награды во время церемонии в Осло (Норвегия) 10 декабря. Об этом сообщает издание Euronews.

В субботу нобелевские лауреаты собрались в столице Норвегии, чтобы принять от комитета награды за продвижение права на критику власти и защиту основных прав граждан, в том числе денежную премию в размере $900 тыс и уникальные сертификаты. В этом году Нобелевскую премию мира получили украинский "Центр гражданских свобод", российская правозащитная группа "Мемориал" и белорусский активист Алесь Беляцкий, который находится в тюрьме — вместо него на церемонию приехала супруга Наталья Пинчук. Норвежский Нобелевский комитет отметил, что признает усилия гражданского общества по борьбе с авторитарными государствами и нарушениями прав человека во время войны в Украине.

"Центр гражданских свобод" документирует военные преступления, совершенные Россией на территории Украины. Лидер организации Александра Матвийчук заявила, что Украина не пойдет на перемирие с Россией, а Киев не бросит украинских граждан, которые находятся на оккупированных территориях.

"Запад должен помочь Украине выстоять и освободить все временно оккупированные территории, включая Крым", — заявила она при получении награды. — "Логика авторитарных лидеров очень понятна: они рассматривают любую попытку диалога как признак слабости".

Представитель российской группы "Мемориал" Ян Рачинский во время своего выступления добавил, что сейчас Украина борется не только за собственную независимость, но и за поддержание мирного международного порядка и мирного будущего.

"Перед международным сообществом стоит выбор: неприятная ситуация сегодня и катастрофа завтра", — высказался он.

Как передает Reuters, жена Алеся Беляцкого получила Нобелевскую премию мира от его имени. Наталья Пинчук заявила, что ее муж посвятил награду "миллионам белорусских граждан, которые встали и выступили на улицах и в Интернете, чтобы защитить свои гражданские права". По словам супруги, после присвоения Алесю Беляцкому премии мира, она виделась с ним в тюрьме лишь раз.

"Я точно знаю, какая Украина устроит Россию и Путина — зависимая диктатура. Такой же, как сегодняшняя Беларусь, где голос угнетенного народа игнорируется и игнорируется", — процитировала Наталья своего мужа во время пресс-конференции.

Белорусская служба безопасности задержала 60-летнего Алеся Беляцкого и других в июле 2021 года в рамках борьбы с противников президента Беларуси Александра Лукашенко. Алесь Беляцкий стал четвертым человеком, получившим Нобелевскую премию мира, находясь под арестом. Первым был Карл фон Осецкий из Германии (1935 год), второй — Аун Сан Су Чжи из Мьянмы (1991 год), после нее награду получил Лю Сяобо из Китая (2010 год).

Ранее в Офисе президента раскритиковали вручение Нобелевской премии мира одновременно украинской и российской организации, а также гражданину Беларуси. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что комитета "интересно понимание слова "мир", если награду вручают как представителям Украины, так и представителям стран, которые на нее напали. Он также подчеркнул, что с начала полномасштабной войны ни в России, ни в Беларуси не смогли организовать эффективные протесты против военной агрессии.