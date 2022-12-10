Лауреатам Нобелівської премії миру вручили нагороди в Осло (відео)

Премію отримали Олександра Матвійчук з українського "Центру громадянських свобод", Ян Рачинський із російської групи "Меморіал" та дружина білоруського ув'язненого Олеся Біляцького.

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Лауреатам Нобелівської премії миру вручили нагороди під час церемонії в Осло (Норвегія) 10 грудня. Про це повідомляє видання Euronews.

У суботу нобелівські лауреати зібралися в столиці Норвегії, щоб прийняти від комітету нагороди за просування права на критику влади та захист основних прав громадян, зокрема грошову премію у розмірі $900 тис та унікальні сертифікати. Цьогоріч Нобелівську премію миру здобули український "Центр громадянських свобод", російська правозахисна група "Меморіал" та білоруський активіст Олесь Біляцький, який перебуває у в'язниці — замість нього на церемонію приїхала дружина Наталія Пінчук. Норвезький Нобелівський комітет зазначив, що визнає зусилля громадянського суспільства щодо боротьби з авторитарними державами та порушеннями прав людини під час війни в Україні.

"Центр громадянських свобод" документує воєнні злочини, скоєні Росією на території України. Лідерка організації Олександра Матвійчук заявила, що Україна не піде на перемир'я з Росією, а Київ не покине українських громадян, які перебувають на окупованих територіях.

"Захід має допомогти Україні вистояти та звільнити всі тимчасово окуповані території, враховуючи Крим", — заявила вона під час отримання нагороди. — "Логіка авторитарних лідерів дуже зрозуміла: вони розглядають будь-яку спробу діалогу як ознаку слабкості".

Представник російського гурту "Меморіал" Ян Рачинський під час свого виступу додав, що зараз Україна бореться не лише за власну незалежність, а й за підтримку мирного міжнародного порядку та мирного майбутнього.

"Перед міжнародною спільнотою стоїть вибір: неприємна ситуація сьогодні та катастрофа завтра", — висловився він.

Як передає Reuters, дружина Олеся Біляцького отримала Нобелівську премію миру від його імені. Наталія Пінчук заявила, що її чоловік присвятив нагороду "мільйонам білоруських громадян, які встали та виступили на вулицях і в інтернеті, щоб захистити свої громадянські права". За словами дружини, після присвоєння Олесю Біляцькому премії миру, вона бачилася з ним у в'язниці лише раз.

"Я точно знаю, яка Україна влаштує Росію та Путіна — залежна диктатура. Така сама, як сьогоднішня Білорусь, де голос пригнобленого народу ігнорується й ігнорується", — процитувала Наталя свого чоловіка під час пресконференції.

Білоруська служба безпеки затримала 60-річного Олеся Біляцького й інших у липні 2021 року в межах боротьби з противниками президента Білорусі Олександра Лукашенка. Олесь Біляцький став четвертою людиною, яка отримала Нобелівську премію миру, перебуваючи під арештом. Першим був Карл фон Осецький з Німеччини (1935), другий — Аун Сан Су Чжі з М'янми (1991), після неї нагороду отримав Лю Сяобо з Китаю (2010).

Раніше в Офісі президента розкритикували вручення Нобелівської премії миру одночасно українській і російській організації, а також громадянинові Білорусі. Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що комітету "цікаво розуміння слова "мир", якщо нагороду вручають як представникам України, так і представникам країн, які на неї напали. Він також наголосив, що з початку повномасштабної війни ні в Росії, ні в Білорусі не змогли організувати ефективні протести проти військової агресії.