Коррупция на ЧМ-2022. В Бельгии взяли под стражу вице-президента Европарламента, — СМИ

По делу о незаконном лоббизме со стороны Катара, кроме Евы Кайли, были арестованы еще трое человек. После ареста вице-президента Европарламента исключили из ее собственной партии.

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Скандал в Европарламенте. По делу о незаконном лоббизме со стороны Катара были арестованы вице-президент Европарламента, гречанка Ева Кайли, бывший евродепутат от социалистов Пьер-Антонио Панцери и еще два человека. Им предъявили обвинения в "принадлежности к преступной организации, отмывании денег и коррупции". При этом двух человек, которые были задержаны ранее бельгийской полицией, отпустили. Об этом сообщает Le Soir.

Кайли не смогла воспользоваться депутатской неприкосновенностью, поскольку была поймана "с поличным".

После сообщений о аресте Еву Кайли исключили из ее собственной политической партии PASOK в Греции и приостановили ее членство в политической группе в Европейском парламенте.

Сообщается, что у нее дома были найдены "сумки с деньгами". Также был допрошен отец Кайли. Утверждается, что он пытался сбежать с чемоданом, полным денег, когда сообщники сообщили ему о визите полиции. Его поймали на пороге отеля.

Накануне в Брюсселе и окрестностях были проведены обыски и аресты в рамках расследования деятельности "преступной организации, коррупции и отмывания денег". Были изъяты около 600 тысяч евро наличными, мобильные телефоны и компьютерное оборудование. Деньги были найдены дома у Пьера-Антонио Панцери.

В последнее время Катар стал объектом повышенного внимания как страна, принимающая Чемпионат мира по футболу 2022 года. В 2011 году высказывались опасения, что Катар "купил" ЧМ, подкупив чиновников ФИФА.

21 ноября 2022 года Ева Кайли присоединилась к другим членам Европарламента для обсуждения в Европейском парламенте "Ситуации с правами человека в контексте чемпионата мира по футболу в Катаре".

Во время дебатов Кайли обратилась к своим коллегам, сказав, что ЧМ-2022 в Катаре на самом деле "является доказательством того, как спортивная дипломатия может добиться исторической трансформации страны с помощью реформ, которые вдохновили арабский мир".

Она также посещала Катар, где встречалась с высокопоставленными чиновниками и министрами, в том числе с министром труда Али бин Смайхом Аль Марри.

[ + – ] Встреча Евы Кайли с министром труда Катара Фото: Соцсети

Депутат Европарламента Гиоргос Кирцос заявлял, что европейские законодатели были шокированы выступлением Кайли и ее решимостью "обелить" Катар.

"Мы знали, что катарцы и другие страны Ближнего Востока лоббируют Европейский парламент. Но лоббисты не требуют такой безусловной общественной поддержки. Обычно они просят о более изящных способах продвижения своих интересов, например, во время голосования. Речь Кайли была экстраординарной", — заявил депутат.

Напомним, из-за решения выступить на открытии ЧМ-2022, актера Моргана Фримена обвинили в том, что он взял "кровавые катарские деньги". А болельщики были недовольны условиями проживания и тем фактом, что на трибунах запретили продавать пиво.