Джонгук из BTS и актер Морган Фримен выступили на церемонии ЧМ-2022 в Катаре

Моргана Фримена уже обвинили в продажности и лицемерии

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В Катаре состоялась церемония открытия Чемпионата мира по футболу. С шиком обставленное открытие прошло на 60-тысячном стадионе Эль-Байт в Эль-Хауре. Однако многие сидения были пусты, а сама церемония сопровождалась скандалами. Об этом пишет Daily Mail.

После долгой интриги насчет того, кто же из мировых звезд выступит на открытии ЧМ-2022 в Катаре, оказалось, что это были актер Морган Фримен и участник культовой K-pop группы BTS – Чон Джонгук (Чонгук).

Моргана Фримена уже обвинили в том, что он взял "кровавые катарские деньги", намекая на тот факт, что в этой стране не соблюдаются права человека.

[ + – ] Морган Фримен выступает на открытии ЧМ-2022 в Катаре

В своей речи Фримен сказал, что все культуры "объединяет спорт" и все становятся "одним большим племенем".

На сцене он появился с катарским предпринимателем Ганимом аль-Муфтахом — послом чемпионата мира по футболу, который родился с синдромом каудальной регрессии, редким заболеванием, которое нарушает развитие нижней части позвоночника. Представитель Катара сказал: "Мы разослали призыв, потому что всем рады. Это приглашение ко всему миру".

Джонгук исполнил один из саундтреков ЧМ-2022 под названием Dreamers. Во время выступления к Джонгуку присоединился катарский певец Фахад Аль Кубаиси.

[ + – ] Джонгук выступает на открытии ЧМ-2022 в Катаре

Также накануне был представлен официальный гимн ЧМ-2022 в Катаре, который исполнили Ники Минаж, Малума и ливанская певица Мириам Фарес под названием Tukoh Taka.

Ранее от участия в церемонии открытия ЧМ-2022 отказались много звезд, в том числе и Дуа Липа, которая прямо сказала, что сделала это, потому что в Катаре нарушаются права человека.

На открытии Чемпионата, конечно, присутствовала королевская семья Катара, но журналисты заметили множество пустых мест.

[ + – ] Церемония открытия ЧМ-2022 в Катаре

После церемонии, которая заняла около получаса, стартовала первая игра, в которой встретились команды Катара и Эквадора.

Напомним, ЧМ-2022 обещает самым скандальным за всю историю чемпионатов по футболу. Катар выиграл право провести Чемпионат мира еще в 2010 году. И со временем стало ясно, что чемпионат придется перенести на осень и зиму, ведь летом в Катаре стоит просто изнуряющая жара.

Однако переносом турнира оказались недовольны футболисты, ведь в это время обычно продолжаются клубные турниры, а ЧМ проходит летом, когда клубный сезон заканчивается. Ради Катара все сроки пришлось сдвинуть, футболисты не успели отдохнуть, из-за чего увеличивается риск получения травм.

Кроме этого Катар критиковали из-за нарушения прав человека и отношения к ЛГБТ. Правительство страны не признает однополые браки, а за внебрачные связи Уголовный кодекс предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. Только в 2002 году был принят закон, давший катаркам право на получение пенсии. И хоть количество работающих женщин в этой стране растет – они до сих пор должны получать разрешение опекуна-мужчины на работу, замужество, путешествия и даже получение паспорта.

А болельщиков отпугнул тот факт, что в Катаре нельзя употреблять спиртное в публичных местах. Нахождение в нетрезвом виде на публике считается в стране правонарушением — за это можно попасть в тюрьму на срок до шести месяцев. К тому же, для них банально не хватило гостиниц, так что болельщикам пришлось жить в специальных деревнях в апартаментах из контейнеров, что в жару оказалось не слишком комфортно.

[ + – ] Деревня для футбольных фанов

Критиковали Катар и за отношения к трудовым мигрантам, которым приходилось работать в ужасающих условиях. Сообщается, что на строительстве спортивных объектов и дорог погибли не менее 37 человек.

А за два дня до старта чемпионата — 18 ноября — было объявлено, что на играх не будет продаваться пиво Его продажа была предусмотрена контрактом между ФИФА и холдингом AB InBev, владельцем бренда Budweiser. Стоимость контракта оценивалась в 75 миллионов долларов. В компании уже показали склад, забитый невостребованным пивом.