Чонгук з BTS та актор Морган Фрімен виступили на церемонії ЧС-2022 у Катарі

Моргана Фрімена вже звинуватили у продажності та лицемірстві

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У Катарі відбулася церемонія відкриття Чемпіонату світу з футболу. З шиком облаштоване відкриття відбулося на 60-тисячному стадіоні Аль-Байт в Ель-Хаурі. Проте багато сидінь були порожні, а сама церемонія супроводжувалася скандалами. Про це пише Daily Mail.

Після довгої інтриги щодо того, хто зі світових зірок виступить на відкритті ЧС-2022 у Катарі, виявилося, що це були актор Морган Фрімен та учасник культового K-pop групи BTS – Чон Чонгук (Джонгук).

Моргана Фрімена вже звинуватили в тому, що він узяв "криваві катарські гроші", натякаючи на той факт, що в цій країні не дотримуються прав людини.

[ + – ] Морган Фрімен виступає на відкритті ЧС-2022 у Катарі

У своїй промові Фрімен сказав, що всі культури "об'єднує спорт" і всі стають одним великим племенем.

На сцені він з'явився з катарським підприємцем Ганімом аль-Муфтахом — послом чемпіонату світу з футболу, який народився з синдромом каудальної регресії, рідкісним захворюванням, яке порушує розвиток нижньої частини хребта. Представник Катару сказав: "Ми розіслали заклик, бо всім раді. Це запрошення до всього світу".

Чонгук виконав один із саундтреків ЧС-2022 під назвою Dreamers. Під час виступу до Чонгука приєднався катарський співак Фахад Аль Кубаїсі.

[ + – ] Чонгук виступає на відкритті ЧС-2022 у Катарі

Також напередодні було представлено офіційний гімн ЧС-2022 у Катарі, який виконали Нікі Мінаж, Малума та ліванська співачка Міріам Фарес під назвою Tukoh Taka.

Раніше від участі у церемонії відкриття ЧС-2022 відмовилося багато зірок, зокрема й Дуа Ліпа, яка прямо сказала, що зробила це, бо в Катарі порушуються права людини.

На відкритті Чемпіонату, звичайно, була присутня королівська родина Катару, але журналісти помітили безліч порожніх місць.

[ + – ] Церемонія відкриття ЧС-2022 у Катарі

Після церемонії, яка зайняла близько пів години, стартувала перша гра, в якій зустрілися команди Катару та Еквадору.

Нагадаємо, ЧС-2022 обіцяє бути найскандальнішим за всю історію чемпіонатів з футболу. Катар виграв право провести Чемпіонат світу ще у 2010 році. І з часом стало ясно, що чемпіонат доведеться перенести на осінь і зиму, адже влітку в Катарі стоїть спека, що просто виснажує.

Проте перенесенням турніру виявилися незадоволені футболісти, адже в цей час зазвичай продовжуються клубні турніри, а ЧС відбувається влітку, коли клубний сезон закінчується. Заради Катару всі терміни довелося зрушити, футболісти не встигли відпочити, через що ризик отримання травм збільшується.

Крім того, Катар критикували через порушення прав людини та ставлення до ЛГБТ. Уряд країни не визнає одностатевих шлюбів, а за позашлюбні зв'язки Кримінальний кодекс передбачає позбавлення волі на строк до семи років. Лише у 2002 році було ухвалено закон, що дав катаркам право на отримання пенсії. І хоч кількість жінок, які працюють, у цій країні зростає — вони досі мають отримувати дозвіл опікуна-чоловіка на роботу, заміжжя, подорожі та навіть отримання паспорта.

А вболівальників відлякав той факт, що в Катарі не можна вживати спиртне у громадських місцях. Знаходження у нетверезому стані на публіці вважається в країні правопорушенням — за це можна потрапити до в'язниці на строк до шести місяців. До того ж для них банально не вистачило готелів, тож вболівальникам довелося жити у спеціальних селах в апартаментах з контейнерів, що у спеку виявилося не надто комфортно.

[ + – ] Село для футбольних фанів

Критикували Катар і за ставлення до трудових мігрантів, яким доводилося працювати у жахливих умовах. Повідомляється, що на будівництві спортивних об'єктів та доріг загинули щонайменше 37 осіб.

А за два дні до старту чемпіонату — 18 листопада — було оголошено, що на іграх не продаватиметься пиво. Його продаж був передбачений контрактом між ФІФА та холдингом AB InBev, власником бренду Budweiser. Вартість контракту оцінювалася у 75 мільйонів доларів. У компанії вже показали склад, забитий непотрібним пивом.