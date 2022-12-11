Корупція на ЧС-2022. У Бельгії взяли під варту віцепрезидента Європарламенту, — ЗМІ

У справі про незаконний лобізм з боку Катару, крім Єви Кайлі, було заарештовано ще трьох людей. Після арешту віцепрезидентку Європарламенту виключили із її власної партії.

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Скандал у Європарламенті. У справі про незаконний лобізм з боку Катару було заарештовано віцепрезидентку Європарламенту, гречанку Єву Кайлі, колишню євродепутатку від соціалістів П'єр-Антоніо Панцері та ще двох людей. Їм звинуватили в "приналежності до злочинної організації, відмиванні грошей та корупції". При цьому двох людей, які раніше затримали бельгійська поліція, відпустили. Про це повідомляє Le Soir.

Кайлі не змогла скористатися депутатською недоторканністю, оскільки була спіймана "на місці злочину".

Після повідомлень про арешт Єву Кайлі виключили з її власної політичної партії PASOK у Греції та призупинили її членство у політичній групі у Європейському парламенті.

Повідомляється, що у неї вдома було знайдено "сумки з грошима". Також був допитаний батько Кайлі. Стверджується, що він намагався втекти з валізою, повною грошей, коли спільники повідомили йому про візит поліції. Його впіймали на порозі готелю.

Напередодні в Брюсселі та околицях було проведено обшуки та арешти в межах розслідування діяльності "злочинної організації, корупції та відмивання грошей". Було вилучено близько 600 тисяч євро готівкою, мобільні телефони та комп'ютерне обладнання. Гроші було знайдено вдома у П'єра-Антоніо Панцері.

Останнім часом Катар став об'єктом підвищеної уваги як країна, яка приймає Чемпіонат світу з футболу 2022 року. У 2011 році висловлювалися побоювання, що Катар "купив" ЧС, підкупивши чиновників ФІФА.

21 листопада 2022 року Єва Кайлі приєдналася до інших членів Європарламенту для обговорення у Європейському парламенті "Ситуації з правами людини в контексті чемпіонату світу з футболу в Катарі".

Під час дебатів Кайлі звернулася до своїх колег, сказавши, що ЧС-2022 у Катарі насправді "є доказом того, як спортивна дипломатія може досягти історичної трансформації країни за допомогою реформ, які надихнули арабський світ".

Вона також відвідувала Катар, де зустрічалася з високопосадовцями та міністрами, зокрема з міністром праці Алі бін Смайхом Аль Маррі.

[ + – ] Зустріч Єви Кайлі з міністром праці Катару Фото: Соцмережi

Депутат Європарламенту Гіоргос Кірцос заявляв, що європейські законодавці були шоковані виступом Кайлі та її рішучістю "обілити" Катар.

"Ми знали, що катарці та інші країни Близького Сходу лобіюють Європейський парламент. Але лобісти не вимагають такої безумовної громадської підтримки. Зазвичай вони просять про витонченіші способи просування своїх інтересів, наприклад, під час голосування. Промова Кайлі була екстраординарною", — заявив депутат.

Нагадаємо, через рішення виступити на відкритті ЧС-2022, актора Моргана Фрімена звинуватили у тому, що він взяв "криваві катарські гроші". А вболівальники були незадоволені умовами проживання та тим фактом, що на трибунах заборонили продавати пиво.