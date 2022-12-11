В аэропорту "Шереметьево" в Москве по вине персонала начался потоп, – СМИ (видео)

Причиной "наводнения", как предполагают журналисты, мог стать сотрудник, который забыл свой обед в микроволновке.

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В аэропорту "Шереметьево" (Москва) внезапно сработала пожарная сигнализация и в здании начался потоп. Об этом сообщает "Baza".

Задымление очевидцы заметили на третьем этаже здания аэропорта. Однако система тушения огня сработала совсем в другом месте: вблизи кафе "Аэробистро" в общей зоне аэропорта.

Вода полилась со специальных устройств с потолка и затопила пол. Пассажиры также попали под струи воды, а их багаж промок.

Очевидцы также сообщили о том, что в терминале В даже обвалился потолок.

Первоначально "Baza" сообщала о том, что сотрудники аэропорта решили проверить кнопку пожарного реагирования, но что-то пошло не так.

Но несколько позже стало известно, что причиной стала халатность одного из сотрудников аэропорта.

Мужчина решил пообедать в служебном помещении авиакомпании и поставил свою еду в микроволновку, но отвлекся и забыл о ней. Вспомнил он о своем обеде, лишь когда из микроволновки пошел дым, а в аэропорту сработала система тушения пожара.

В свою очередь, пресс-служба аэропорта сообщила о том, что "воздушне ворота" работают в плановом режиме, а по акту инцидента уже проводится расследование.

Напомним, в марте 2022 года в российском аэропорту "Шереметьево" закрыли два международных терминала E и D и была прекращена работа третьей взлетно-посадочной полосы. Также был изменен график курсирования поездов между терминалами: из двух поездов остался один и закрыт паркинг.

Фокус также писал, что в России мужчина оставил двух детей в аэропорту вместе с запиской, что их нечем кормить. Сотрудникам "Шереметьево" дети рассказали, что таким образом с ними уже поступали.