В аеропорту "Шереметьєво" в Москві з вини персоналу розпочався потоп, – ЗМІ (відео)

Причиною "повені", як припускають журналісти, міг стати співробітник, який забув свій обід у мікрохвильовій печі.

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В аеропорту "Шереметьєво" (Москва) раптово спрацювала пожежна сигналізація і в будівлі розпочався потоп. Про це повідомляє "Baza".

Задимлення очевидці помітили на третьому поверсі аеропорту. Проте система гасіння вогню спрацювала зовсім в іншому місці: поблизу кафе "Аеробістро" у загальній зоні аеропорту.

Вода полилася зі спеціальних пристроїв зі стелі та затопила підлогу. Пасажири також потрапили під струмені води, а їхній багаж промок.

Очевидці також повідомили про те, що в терміналі В навіть обвалилася стеля.

Спочатку Baza повідомляла про те, що співробітники аеропорту вирішили перевірити кнопку пожежного реагування, але щось пішло не так.

Але дещо пізніше стало відомо, що причиною стала недбалість одного зі співробітників аеропорту.

Чоловік вирішив пообідати у службовому приміщенні авіакомпанії та поставив свою їжу до мікрохвильової печі, але відволікся і забув про неї. Згадав він про свій обід, лише коли з мікрохвильової печі пішов дим, а в аеропорту спрацювала система гасіння пожежі.

Зі свого боку пресслужба аеропорту повідомила про те, що "повітряні ворота" працюють у плановому режимі, а за актом інциденту вже проводиться розслідування.

Нагадаємо, у березні 2022 року в російському аеропорту "Шереметьєво" закрили два міжнародні термінали E і D і було припинено роботу третьої злітно-посадкової смуги. Також було змінено графік курсування поїздів між терміналами: із двох поїздів залишився один та закрито паркінг.

Фокус також писав, що в Росії чоловік залишив двох дітей в аеропорту разом із запискою, що їх нема чим годувати. Співробітникам "Шереметьєво" діти розповіли, що так з ними вже чинили.