Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мир

"Зима недовольства": британцы готовятся к массовой забастовке медсестер, — Reuters

забастовка великобритания работники связи
В декабре в Великобритании забастовки проходят ежедневно

Профсоюзы добиваются существенного повышения зарплаты, чтобы она не отставала от инфляции, но правительство отказывается идти на уступки. Первый протест медсестер ожидается на этой неделе.

Related video

Великобритания готовится к массовой забастовке медсестер, которые требуют существенного увеличения оплаты своего труда. Об этом пишет агентство Reuters.

Протесты должны состояться по всей стране 15 и 20 декабря.

Как отмечают журналисты, это нанесет удар по перегруженным британским медучреждениям, а также усилит давление на нового премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

забастовка лондо работники связи Fullscreen
Протестовать на улицы Лондона также вышли работники служб связи

Забастовка медицинских работников пройдет на фоне других протестов в стране — так, на улицы уже выходят сотрудники железнодорожных компаний, почтовой службы и аэропортов. Также к протестам готовятся британские учителя.

Из-за огромного количества забастовок этот сезон в Британии назвали "зимой недовольства".

В целом это может серьезно затормозить экономику в стране, которая уже и так, скорее всего, находится в рецессии, подчеркивает агентство.

Профсоюзы добиваются существенного повышения заработной платы, чтобы не отставать от инфляции, которая в октябре достигла 11,1%, то есть самого высокого уровня за 41 год.

Тем не менее правительство Соединенного Королевства отказывается идти на какие-либо уступки в оплате труда. Вместо этого здесь рассматривают возможность ужесточить законы, чтобы не дать людям проводить как минимум некоторые из забастовок.

Премьер-министр, в свою очередь, заявил, что правительство не может позволить себе повышение зарплаты, которое бы компенсировало инфляцию. Более того, Сунак назвал профсоюзные организации "неблагоразумными".

В декабре забастовки в Великобритании будут проходить ежедневно. Согласно прогнозам, в этом месяце будет потеряно более 1 млн рабочих дней.

Напомним, глава Консервативной партии Великобритании Надхим Захави ранее заявил, что сейчас "не время для забастовок". По его словам, выходя на протесты, медсестры и водители машин скорой помощи помогают Кремлю в войне против Украины.