Профсоюзы добиваются существенного повышения зарплаты, чтобы она не отставала от инфляции, но правительство отказывается идти на уступки. Первый протест медсестер ожидается на этой неделе.

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Великобритания готовится к массовой забастовке медсестер, которые требуют существенного увеличения оплаты своего труда. Об этом пишет агентство Reuters.

Протесты должны состояться по всей стране 15 и 20 декабря.

Как отмечают журналисты, это нанесет удар по перегруженным британским медучреждениям, а также усилит давление на нового премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

[ + – ] Протестовать на улицы Лондона также вышли работники служб связи

Забастовка медицинских работников пройдет на фоне других протестов в стране — так, на улицы уже выходят сотрудники железнодорожных компаний, почтовой службы и аэропортов. Также к протестам готовятся британские учителя.

Из-за огромного количества забастовок этот сезон в Британии назвали "зимой недовольства".

В целом это может серьезно затормозить экономику в стране, которая уже и так, скорее всего, находится в рецессии, подчеркивает агентство.

Профсоюзы добиваются существенного повышения заработной платы, чтобы не отставать от инфляции, которая в октябре достигла 11,1%, то есть самого высокого уровня за 41 год.

Тем не менее правительство Соединенного Королевства отказывается идти на какие-либо уступки в оплате труда. Вместо этого здесь рассматривают возможность ужесточить законы, чтобы не дать людям проводить как минимум некоторые из забастовок.

Премьер-министр, в свою очередь, заявил, что правительство не может позволить себе повышение зарплаты, которое бы компенсировало инфляцию. Более того, Сунак назвал профсоюзные организации "неблагоразумными".

В декабре забастовки в Великобритании будут проходить ежедневно. Согласно прогнозам, в этом месяце будет потеряно более 1 млн рабочих дней.

Напомним, глава Консервативной партии Великобритании Надхим Захави ранее заявил, что сейчас "не время для забастовок". По его словам, выходя на протесты, медсестры и водители машин скорой помощи помогают Кремлю в войне против Украины.