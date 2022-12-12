"Зима невдоволення": британці готуються до масового страйку медсестер, — Reuters

Профспілки домагаються суттєвого підвищення зарплати, щоби вона не відставала від інфляції, але уряд відмовляється йти на поступки. Перший протест медсестер очікується цього тижня.

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Великобританія готується до масового страйку медсестер, які вимагають суттєвого збільшення оплати своєї праці. Про це пише агентство Reuters.

Протести мають відбутися по всій країні 15 та 20 грудня.

Як зазначають журналісти, це завдасть удару по перевантажених британських медустановах, а також посилить тиск на нового прем'єр-міністра Сполученого Королівства Ріші Сунака.

[ + – ] Протестувати на вулиці Лондона також вийшли працівники служб зв'язку

Страйк медичних працівників пройде на тлі інших протестів у країні — так, на вулиці вже виходять співробітники залізничних компаній, поштової служби та аеропортів. Також до протестів готуються британські вчителі.

Через величезну кількість страйків цей сезон у Британії назвали "зимою невдоволення".

Загалом це може серйозно загальмувати економіку в країні, яка вже й так, найімовірніше, перебуває у рецесії, наголошує агентство.

Профспілки домагаються суттєвого підвищення заробітної плати, щоб не відставати від інфляції, яка у жовтні сягнула 11,1%, тобто найвищого рівня за 41 рік.

З усім тим, уряд Сполученого Королівства відмовляється йти на будь-які поступки в оплаті праці. Натомість тут розглядають можливість посилити закони, щоб не дати людям проводити як мінімум деякі зі страйків.

Прем'єр-міністр, зі свого боку, заявив, що уряд не може дозволити собі підвищення зарплати, яке компенсувало б інфляцію. Щобільше, Сунак назвав профспілкові організації "нерозсудливими".

У грудні страйки у Великій Британії відбуватимуться щодня. Згідно з прогнозами, цього місяця буде втрачено понад 1 млн робочих днів.

Нагадаємо, голова Консервативної партії Великобританії Надхім Захаві раніше заявив, що зараз "не час для страйків". За його словами, виходячи на протести, медсестри та водії машин швидкої допомоги допомагають Кремлю у війні проти України.