Сигнал Путіну: у Британії медиків просять не протестувати через низьку зарплату

За словами голови Консервативної партії Великобританії Надхіма Захаві, зараз "не час для страйків". Національні профспілки розкритикували позицію політика та попросили "не прикриватися" війною Росії проти України.

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Цієї зими у Великій Британії очікується хвиля протестів, які вплинуть на такі сфери як транспорт, охорона здоров'я й освіта. У зв'язку з цим голова Консервативної партії Сполученого Королівства Надхім Захаві наголосив, що зараз "не час для страйків". Про це він сказав в інтерв'ю Sky News.

Як повідомляють журналісти, вже в грудні приблизно 10 тис. людей готуються вийти на вулиці у зв'язку з рецесією та високою вартістю життя.

Захаві, зокрема, попросив медиків не брати участь у протестах із вимогою підвищити зарплати, щоб не подавати неправильний сигнал Володимиру Путіну. Так медсестри та водії машин швидкої допомоги допомагають Кремлю у війні проти України, вважає він.

"Ми повинні об'єднатися та надіслати дуже чіткий сигнал Путіну, що він не може використовувати енергію як зброю", — прокоментував британський політик.

Захаві впевнений, що страйки показують роз'єднаність Великобританії тоді, коли необхідно створити єдиний антиросійський фронт.

Як уточнюється, зараз уряд королівства розглядає можливість задіяти військових для пом'якшення наслідків масових страйків під час різдвяних свят.

Заяви лідера Консервативної партії викликали критику з боку британської громадськості й профспілок, пише видання Independent. Негативно про слова Захаві, зокрема, відгукнулася генеральна секретарка Королівського коледжу медсестер Пет Каллен.

"Використання російської війни в Україні як виправдання для реального скорочення зарплати медсестрам у Великій Британії є новим мінімумом для цього уряду", — висловилася вона.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що завдяки західним санкціям РФ не може закуповувати деталі для виробництва зброї в необхідних кількостях. За його словами, згодом ефект від санкцій виявиться ще сильнішим.

У понеділок, 5 грудня, набуло чинності нафтове ембарго країн Заходу проти Росії.