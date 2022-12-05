Сигнал Путину: в Британии медиков просят не протестовать из-за низкой зарплаты

По словам главы Консервативной партии Великобритании Надхима Захави, сейчас "не время для забастовок". Национальные профсоюзы раскритиковали позицию политика и попросили "не прикрываться" войной России против Украины.

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Этой зимой в Великобритании ожидается волна протестов, которые повлияют на такие сферы как транспорт, здравоохранение и образование. В связи с этим глава Консервативной партии Соединенного Королевства Надхим Захави подчеркнул, что сейчас "не время для забастовок". Об этом он сказал в интервью Sky News.

Как сообщают журналисты, уже в декабре предположительно около 10 тыс. человек готовятся выйти на улицы в связи с рецессией и высокой стоимости жизни.

Захави, в частности, попросил медиков не участвовать в протестах с требованием повысить зарплаты, чтобы не подавать неправильный сигнал Владимиру Путину. Таким образом медсестры и водители машин скорой помощи помогают Кремлю в войне против Украины, считает он.

"Мы должны объединиться и послать очень четкий сигнал господину Путину, что он не может использовать энергию в качестве оружия", — прокомментировал британский политик.

Захави уверен, что забастовки показывают разобщенность Великобритании в то время, когда необходимо создать единый антироссийский фронт.

Как уточняется, сейчас правительство королевства рассматривает возможность задействовать военных для смягчения последствий массовых забастовок в период рождественских праздников.

Заявления лидера Консервативной партии вызвали критику со стороны британской общественности и профсоюзов, пишет издание Independent. Негативно о словах Захави, в частности, отозвалась генеральный секретарь Королевского колледжа медсестер Пэт Каллен.

"Использование российской войны в Украине как оправдание для реального сокращения зарплаты медсестрам в Великобритании является новым минимумом для этого правительства", –– высказалась она.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что благодаря западным санкциям, РФ не может закупать детали для производства оружия в необходимых количествах. По его словам, со временем эффект от санкций проявится еще сильнее.

В понедельник, 5 декабря, в силу вступило нефтяное эмбарго стран Запада против России.