Страны ЕС устроили демарш Макрону из-за его слов о гарантиях безопасности для РФ, — Reuters

Дипломаты ряда европейских стран выразили официальное несогласие с заявлением президента Франции. В Евросоюзе считают, что мир предпринимал уже достаточно попыток наладить диалог с Россией и шел на уступки Москве.

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Дипломаты стран Балтии и ряда других европейских государств выразили свое несогласие с позицией президента Франции Эмманюэля Макрона относительно гарантий безопасности для России. Об этом сообщает агентство Reuters.

Представители Чехии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Эстонии доставили письменный демарш в директорат континентальной Европы Министерства иностранных дел Франции в понедельник, 12 декабря. Черновик документа еще на прошлой неделе был передан представителями Праги в столицы других европейских стран. Именно Чехия сейчас председательствует в совете Евросоюза.

По словам дипломатов, в неофициальном документе перечислены вся хронология сотрудничества и попыток диалога с Российской Федераций, начиная от основополагающего акта НАТО — Россия 1997 года и заканчивая предложениями в декабре 2021 года, которые включали гарантии, требуемые РФ.

Что сказал Макрон о гарантиях безопасности для РФ?

В интервью французскому телеканалу TF1 3 декабря глава Франции Эмманюэль Макрон сказал, что у России должны быть "гарантии" в будущей структуре безопасности в Европе, когда страна вернется за стол переговоров.

При этом Макрон отметил, что решение о проведении переговоров между РФ и Украиной должен принимать Киев.

В минувшую пятницу, 9 декабря, официальный представитель французского президента сказал журналистам, что в комментариях Макрона нет ничего нового. Кроме того, по его мнению, заявления якобы полностью соответствуют позиции Украины, где тоже говорили о переговорах по окончании войны.

Напомним, после массированного обстрела Украины 23 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов опубликовал твит, в котором заявил, что никаких переговоров с РФ не будет. По его словам, гарантией безопасности Украины может стать только "полная денуклеаризация России".