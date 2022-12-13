Країни ЄС влаштували демарш Макрону через його слова про гарантії безпеки для РФ, — Reuters

Дипломати низки європейських країн висловили офіційну незгоду із заявою президента Франції. У Євросоюзі вважають, що світ робив уже достатньо спроб налагодити діалог із Росією і йшов на поступки Москві.

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Дипломати країн Балтії та інших європейських держав висловили свою незгоду з позицією президента Франції Емманюеля Макрона щодо гарантій безпеки для Росії. Про це повідомляє агентство Reuters.

Представники Чехії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Естонії надіслали письмовий демарш до директорату континентальної Європи Міністерства закордонних справ Франції у понеділок, 12 грудня. Чернетку документа ще минулого тижня було передано представниками Праги до столиць інших європейських країн. Саме Чехія зараз головує у раді Євросоюзу.

За словами дипломатів, у неофіційному документі перераховано всю хронологію співпраці та спроб діалогу з Російською Федерацією, починаючи від основного акта НАТО — Росія 1997 року і закінчуючи пропозиціями у грудні 2021 року, які враховували гарантії, що потрібні РФ.

Що сказав Макрон про гарантії безпеки РФ?

В інтерв'ю французькому телеканалу TF1 3 грудня голова Франції Емманюель Макрон сказав, що Росія повинна мати "гарантію" у майбутній структурі безпеки в Європі, коли країна повернеться за стіл переговорів.

При цьому Макрон зазначив, що рішення про проведення переговорів між РФ та Україною має ухвалювати Київ.

Минулої п'ятниці, 9 грудня, офіційний представник французького президента сказав журналістам, що в коментарях Макрона немає нічого нового. Крім того, на його думку, заяви нібито повністю відповідають позиції України, де також говорили про переговори після закінчення війни.

Нагадаємо, після масованого обстрілу України 23 листопада секретар РНБО Олексій Данілов опублікував твіт, у якому заявив, що жодних переговорів з РФ не буде. За його словами, гарантією безпеки України може стати лише "повна денуклеарізація Росії".