Речь идет про уроженца Мариуполя Дмитрия Саблина, который награжден медалью за оккупацию своего родного города.

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Депутат Государственной думы РФ, поддержавший полномасштабное вторжение в Украину, владеет 11 квартирами в Киеве. Об этом информирует пресс-центр Национальной полиции.

По данным правоохранителей, речь идет о депутате Госдумы РФ 1968 года рождения — уроженце Мариуполя.

Его, как отмечают в Нацполиции, подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины. Депутат Госдумы поддерживал полномасштабное вторжение в Украину и был награжден медалью "За освобождение Мариуполя" после того, как российские войска оккупировали портовый город на Донетчине.

Более того, в ходе следственных действий было установлено, что подозреваемый имеет 11 квартир в Киеве. На объектах недвижимости правоохранители провели обыски.

"Перед полномасштабным вторжением он как депутат нынешнего созыва Госдумы РФ голосовал о предоставлении разрешения на ведение войск на территорию Украины", — говорится в сообщении.

Нацполиция не уточняет, какому депутату Госдумы РФ было заочно предъявлено подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины. Под описание подпадает Дмитрий Саблин, который родился в 1968 году в Мариуполе и был награжден медалью за оккупацию портового города Донецкой области.

Сам Дмитрий Саблин в комментарии пропагандистскому изданию РИА "Новости" заявил, что не владеет недвижимостью в Киеве.

Дмитрий Саблин — российский политик, депутат Государственной думы IV, V, VI и VII созывов. Член партии "Единая Россия" и полковник запаса ВС РФ. Награжден "Орденом мужества" и медалью "За освобождение Мариуполя" после того, как российские войска оккупировали его родной город.

Отметим, что в конце ноября СБУ проводила обыски в офисе энергетической компании VS Energy, которой владеют российские олигархи.

Также сообщалось, что СБУ сообщила о подозрении заместителю главы Госдумы РФ Александру Бабакову, который владеет несколькими украинскими облэнерго.