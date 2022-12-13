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Мир Российско-украинская война

Депутат Госдумы РФ, поддержавший вторжение в Украину, имеет 11 квартир в Киеве, — полиция

Дмитрий Саблин, депутат Саблин, Депутат Государственной думы Саблин
Дмитрий Саблин награжден медалью "За освобождение Мариуполя"

Речь идет про уроженца Мариуполя Дмитрия Саблина, который награжден медалью за оккупацию своего родного города.

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Депутат Государственной думы РФ, поддержавший полномасштабное вторжение в Украину, владеет 11 квартирами в Киеве. Об этом информирует пресс-центр Национальной полиции.

По данным правоохранителей, речь идет о депутате Госдумы РФ 1968 года рождения — уроженце Мариуполя.

Его, как отмечают в Нацполиции, подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины. Депутат Госдумы поддерживал полномасштабное вторжение в Украину и был награжден медалью "За освобождение Мариуполя" после того, как российские войска оккупировали портовый город на Донетчине.

Более того, в ходе следственных действий было установлено, что подозреваемый имеет 11 квартир в Киеве. На объектах недвижимости правоохранители провели обыски.

"Перед полномасштабным вторжением он как депутат нынешнего созыва Госдумы РФ голосовал о предоставлении разрешения на ведение войск на территорию Украины", — говорится в сообщении.

Нацполиция не уточняет, какому депутату Госдумы РФ было заочно предъявлено подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины. Под описание подпадает Дмитрий Саблин, который родился в 1968 году в Мариуполе и был награжден медалью за оккупацию портового города Донецкой области.

Сам Дмитрий Саблин в комментарии пропагандистскому изданию РИА "Новости" заявил, что не владеет недвижимостью в Киеве.

Дмитрий Саблин — российский политик, депутат Государственной думы IV, V, VI и VII созывов. Член партии "Единая Россия" и полковник запаса ВС РФ. Награжден "Орденом мужества" и медалью "За освобождение Мариуполя" после того, как российские войска оккупировали его родной город.

Отметим, что в конце ноября СБУ проводила обыски в офисе энергетической компании VS Energy, которой владеют российские олигархи.

Также сообщалось, что СБУ сообщила о подозрении заместителю главы Госдумы РФ Александру Бабакову, который владеет несколькими украинскими облэнерго.