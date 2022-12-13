Депутат Держдуми РФ, який підтримав вторгнення в Україну, має 11 квартир у Києві, — поліція

Йдеться про уродженця Маріуполя Дмитра Сабліна, якого нагороджено медаллю за окупацію свого рідного міста.

Related video

Депутат Державної думи РФ, який підтримав повномасштабне вторгнення в Україну, має 11 квартир у Києві. Про це повідомляє пресцентр Національної поліції.

За даними правоохоронців, йдеться про депутата Держдуми РФ 1968 року народження — уродженця Маріуполя.

Його, як зазначають у Нацполіції, підозрюють у зазіханні на територіальну цілісність України. Депутат Держдуми підтримував повномасштабне вторгнення в Україну та нагороджений медаллю "За звільнення Маріуполя" після того, як російські війська окупували портове місто на Донеччині.

Щобільше, під час слідчих дій встановлено, що підозрюваний має 11 квартир у Києві. На об'єктах нерухомості правоохоронці провели обшуки.

"Перед повномасштабним вторгненням він як депутат нинішнього скликання Держдуми РФ голосував про надання дозволу на ведення військ на територію України", — йдеться у повідомленні.

Нацполіція не уточнює, якому депутату Держдуми РФ заочно пред'явили підозру у зазіханні на територіальну цілісність України. Під опис підпадає Дмитро Саблін, який народився 1968 року в Маріуполі і нагороджений медаллю за окупацію портового міста Донецької області.

Сам Дмитро Саблін у коментарі пропагандистському виданню "РИА Новости" заявив, що не володіє нерухомістю у Києві.

Дмитро Саблін — російський політик, депутат Державної думи IV, V, VI та VII скликань. Член партії "Єдина Росія" та полковник запасу ЗС РФ. Нагороджений "Орденом мужності" та медаллю "За звільнення Маріуполя" після того, як російські війська окупували його рідне місто.

Зазначимо, що наприкінці листопада СБУ проводила обшуки в офісі енергетичної компанії VS Energy, якою володіють російські олігархи.

Також повідомлялося, що СБУ повідомила про підозру заступнику голови Держдуми РФ Олександра Бабакова, який володіє декількома українськими обленерго.