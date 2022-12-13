Из-за масштабной вспышки гриппа в Кремле Путин вновь скроется в бункере, — СМИ

По данным журналистов, президент РФ вместе со своим ближайшим окружением, в том числе Алиной Кабаевой с детьми, уже решил провести Новый год в бункере за Уральскими горами. Хотя прежде хотел в резиденции в Сочи.

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Президент РФ Владимир Путин отменил свое ежегодное обращение к Госдуме, возможно, из-за продолжающейся вспышки гриппа, а также потому, что ему просто нечего сказать о войне на Украине, которая продолжает уносить жизни россиян. Об этом сообщает The Mirror.

В Кремле наблюдается масштабная вспышка сезонного гриппа, из-за чего Владимиру Путину, возможно, придется провести некоторое время безопасном бункере.

Информация случаях заболевания среди представителей команды российского президента появилась на фоне сообщений том, что под Новый год Путин по соображениям безопасности и из-за проблем со здоровьем на некоторое время, возможно, исчезнет из поля общественного внимания.

Он уже отменил свою традиционную ежегодную пресс-конференцию, а то обстоятельство, что некоторые из кремлевских чиновников заболели гриппом, может стать предвестником полной изоляции президента и отказа от публичных выступлений.

[ + – ] Путин в защитном костюме

Как известно, президент страны-агрессора слишком заботится о своем здоровье и, среди прочих мер, принимает представителей зарубежных стран за длинным столом.

По слухам, глава Кремля болен неким серьезным заболеванием, возможно, раком, о чем официально не сообщается широкой российской общественности.

Информация о вспышке гриппа среди чиновников Кремля была опубликована со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

[ + – ] Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина

По другим же данным, Путину нечего сказать о войне, из-за которой огромное множество граждан РФ гибнет в Украине.

Недавние удары по военным аэродромам в России не на шутку встревожили Путина, отмечает Telegram-канал "Генерал СВР". Сообщится, что президент РФ вместе со своим ближайшим окружением, в т.ч. Алиной Кабаевой уже решил провести Новый год в бункере, который находится за Уральскими горами. Хотя прежде праздничный сезон он планировал провести в Сочи.

Теперь же после распоряжения усилить меры безопасности стратегических объектов, он обеспокоился и личной безопасностью.

Информация о вынужденной изоляции Путина хорошо ложится в один ряд с заявлениями российских чиновников. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила жителей РФ о необходимости вакцинироваться от гриппа. Российские СМИ также публикуют заявления российского телевизионного доктора Александра Мясникова, который также предупредил об опасности, сопряженной с гриппом.

[ + – ] Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала общенациональную вакцинацию от гриппа

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил о необходимости в вакцинации и серьезном распространении свиного гриппа в 82 российских регионах в довесок к росту смертей от коронавирусной инфекции.

В свою очередь, российский специалист по демографической части Алексей Ракиш заявил о феноменальном росте очень сильной эпидемии гриппа.

Напомним, что президент Украины в интервью американскому журналисту Дэвиду Леттерману напомнил, что Путин очень любит жизнь, отсюда и предосторожности, такие как длинный стол для приема зарубежных и российских официальных лиц.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным британской разведки, причиной отмены "общения Путина с народом" стал антивоенный настрой в РФ.