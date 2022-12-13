Через масштабний спалах грипу в Кремлі Путін знову сховається в бункері, — ЗМІ

За даними журналістів, президент РФ разом зі своїм найближчим оточенням, зокрема Аліною Кабаєвою з дітьми, вже вирішив провести Новий рік у бункері за Уральськими горами. Хоча раніше хотів у резиденції в Сочі.

Related video

Президент РФ Володимир Путін скасував своє щорічне звернення до Держдуми, можливо, через спалах грипу, що триває, а також тому, що йому просто нема чого сказати про війну в Україні, яка продовжує забирати життя росіян. Про це повідомляє The Mirror.

У Кремлі спостерігається масштабний спалах сезонного грипу, через що Володимиру Путіну, можливо, доведеться провести деякий час у безпечному бункері.

Інформація про випадки захворювання серед представників команди російського президента з'явилася на тлі повідомлень про те, що під Новий рік Путін з міркувань безпеки та через проблеми зі здоров'ям на деякий час, можливо, зникне з поля суспільної уваги.

Він уже скасував свою традиційну щорічну пресконференцію, а та обставина, що деякі з кремлівських чиновників захворіли на грип, може стати провісником повної ізоляції президента та відмови від публічних виступів.

[ + – ] Путін у захисному костюмі

Як відомо, президент країни-агресора дуже дбає про своє здоров'я і, серед інших заходів, приймає представників зарубіжних країн за довгим столом.

За чутками, глава Кремля хворий на якесь серйозне захворювання, можливо, на рак, про що офіційно не повідомляється широкому російському загалу.

Інформація про спалах грипу серед чиновників Кремля опублікована з посиланням на слова речника президента РФ Дмитра Пєскова.

[ + – ] Дмитро Пєсков, прессекретар Путіна

За іншими даними, Путіну нічого сказати про війну, через яку величезна кількість громадян РФ гине в Україні.

Нещодавні удари по військових аеродромах у Росії не на жарт стривожили Путіна, зазначає Telegram-канал "Генерал СВР". Повідомляється, що президент РФ разом зі своїм найближчим оточенням, зокрема Аліною Кабаєвою вже вирішив провести Новий рік у бункері, що знаходиться за Уральськими горами. Хоча раніше святковий сезон він планував провести у Сочі.

Тепер після розпорядження посилити заходи безпеки стратегічних об'єктів, він стурбувався і особистою безпекою.

Інформація про вимушену ізоляцію Путіна добре лягає в один ряд із заявами російських чиновників. Глава Росспоживнагляду Ганна Попова попередила мешканців РФ про необхідність вакцинуватися від грипу. Російські ЗМІ також публікують заяви російського телевізійного доктора Олександра М'ясникова, який також попередив про небезпеку, пов'язану з грипом.

[ + – ] Глава Росспоживнагляду Ганна Попова рекомендувала загальнонаціональну вакцинацію від грипу

Глава російського МОЗ Михайло Мурашко заявив про необхідність у вакцинації та серйозне поширення свинячого грипу в 82 російських регіонах на додачу до зростання смертей від коронавірусної інфекції.

Зі свого боку, російський фахівець із демографічної частини Олексій Ракіш заявив про феноменальне зростання дуже сильної епідемії грипу.

Нагадаємо, що президент України в інтерв'ю американському журналісту Девіду Леттерману нагадав, що Путін дуже любить життя, звідси і обережності, такі як довгий стіл для прийому іноземних та російських офіційних осіб.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними британської розвідки, причиною скасування "спілкування Путіна з народом" став антивоєнний настрій у РФ.