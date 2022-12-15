Погиб подросток: марокканские футбольные болельщики устроили беспорядки на юге Франции, — СМИ (видео)

Во многих городах страны начались беспорядки после того, как стали известны результаты матча "Франция-Марокко".

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После того как стало известно, что сборная Франции одолела Марокко и теперь выходит в финал ЧМ-2022, марокканские болельщики устроили беспорядки в городе Монпелье (юг Франции). Все началось на площади Комедии, исторический квартал. Об этом пишет издание le Figaro.

Сообщается, что во время протестов погиб 14-летний подросток, который был задавлен автомобилем. Он вместе с другими протестующими попытался сорвать флаг Франции с машины, однако водитель тронулся с места, развернулся и врезался в подростка. Потерпевшего доставили в больницу, где он и скончался.

Газета пишет, что в Париже также начались беспорядки в связи с футбольным матчем. Столкновения произошли на Елисейских полях. Там полиции пришлось провести 101 арест.

Кроме того, как сообщается, 14 человек были арестованы правоохранителями в Авиньоне (коммуна на юго-востоке Франции).

Также, как пишут журналисты, на востоке Франции, в городе Анси, один из протестующих бросил дымовую шашку в полицейских. Затем он получил ранение в результате драки, его пришлось доставить в местную больницу.

[ + – ] Беспорядки во Франции

Ранее Фокус писал, что сборная Франции вышла в финал ЧМ-2022 в Катаре, забив самый быстрый гол с 1958 года. В полуфинальном матче Франция обыграла сборную своей бывшей колонии Марокко со счетом 2:0. Теперь Франция может стать трехкратным чемпионом мира после победы в 2018-м.

Защитник Тео Эрнандес открыл счет на 5-й минуте.Коло Муани удвоил преимущество за 10 минут до конца основного времени матча.